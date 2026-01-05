Hyundai waarschuwt voor zwaar jaar, mikt op 3 procent groei

Importheffingen, wereldwijde spanningen, toenemende concurrentie: 2026 wordt een zwaar jaar volgens Bloomberg en Hyundai-topman Euisun Chung. “Dit wordt het jaar waarin de crisisfactoren waar we lang voor vreesden, werkelijkheid worden”, zou Chung hebben gezegd. Toch is Hyundai zelf best positief over 2026, meldt persbureau Reuters in een ander bericht. Het moederbedrijf van Hyundai, Kia en Genesis mikt dit jaar op 7,51 miljoen verkochte voertuigen. Dat is dik 3 procent meer dan in 2025, hoewel het daarbij wel helpt dat Hyundai op merkniveau zijn verkoopdoel voor 2025 net niet gehaald heeft. Het merk verkocht ‘maar’ 4,14 miljoen auto’s, verwachtte 4,17 miljoen stuks en mikt voor 2026 op een net wat haalbaardere 4,16 miljoen auto’s met het Hyundai-logo. De groei moet ook in 2026 vooral van Kia komen.

In Korea lijken de grootste zorgen toch samen te hangen met invoerheffingen, waarvan Hyundai en Kia er mede door hun grote aanwezigheid in de VS veel om de oren krijgen. Het is dus van toenemend belang dat de Koreanen aldaar lokaal geproduceerde auto’s leveren, zoals de even nieuwe als grote Kia Telluride. Een belangrijk deel van het investeringsbudget zal de komende tijd uit gaan naar AI-oplossingen, waar Hyundai druk mee experimenteert. Zo presenteert het bedrijf op tech-beurs CES in Las Vegas een tweetal AI-gestuurde robotjes met de naam MobED. Dat zijn geen auto’s, hoewel ze daar met hun vier wielen, Lidars en slimme navigatie wel mee te maken hebben en Hyundai ongetwijfeld veel leert van deze autonome voertuigjes.