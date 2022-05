'Hyundai verbreekt samenwerking met Rimac'

In 2019 werd er een bijzondere deal gesloten. Hyundai (en dochtermerk Kia) ging in zee met het Kroatische Rimac. Een ogenschijnlijk onwaarschijnlijke combinatie. Het doel was echter helder: samen elektrische sportauto's ontwikkelen. Daar had Rimac immers al wel kaas van gegeten. Uiteindelijk moet er voor Hyundai een volledig elektrische sportauto uit voortkomen, waarschijnlijk een nichemodel dat alleen bedoeld is voor Hyundai N. Ook de ontwikkeling van een sportauto met een brandstofcel stond op de planning. Hyundai gelooft immers naast BEV's ook in HEV's als toekomst van de auto-industrie. Dat laatste project lijkt echter te sneuvelen, nu Hyundai zich volgens Autonews terugtrekt. Dat begrijpt het medium van ingewijden.

De volledig elektrische sportauto die uit de samenwerking voortkomt, zal volgens de ingewijde bronnen volgend jaar nog wel gewoon worden onthuld. Daarover is voorlopig nog weinig bekend. Het tweede model, de auto met brandstofcel die mogelijk dus toch niet komt, zou een productieversie van de vorig jaar getoonde Vision FK zijn. Een 680 pk sterke auto met een plug-in-hybride aandrijflijn (met brandstofcel in plaats van accu) die in minder dan 4 tellen naar een snelheid van 100 km/h sprint.

Vanuit Rimac komen vooralsnog iets andere geluiden. Er zou nog discussie plaatsvinden over de toekomst. "Hyundai heeft ons gesteund in de transformatie van het bedrijf, de afgelopen twaalf maanden. Onder andere bij het opzetten van Rimac Technology en bij de samensmelting met Bugatti. We hebben nog twee projecten van hoog niveau lopen, één is afgerond en we spreken nog over toekomstige projecten," verneemt Autonews. Er zou dus zelfs nog meer op tafel liggen dan aanvankelijk is aangekondigd. Met de deal was een bedrag van maar liefst €64 miljoen gemoeid en Hyundai nam een belang van 12 procent in Rimac.

De reden waarom Hyundai zich terug zou trekken, laat zich nog even raden. Mogelijk heeft het toch iets te maken met het huwelijk van Rimac en Bugatti. Porsche is namelijk grootaandeelhouder geworden en dat zou volgens ingewijden roet in het eten hebben gegooid. De Volkswagen Group en Hyundai zijn immers geduchte concurrenten. Wordt ongetwijfeld vervolgd.