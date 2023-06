Hyundai Tucson: vernieuwing voor groot succesnummer

De Hyundai Tucson is al jaren een regelrecht schot in de verkooproos. De Tucson en de veel kleinere i10 strijden in ons land geregeld om de nummer één positie binnen de Hyundai-gelederen. Ook internationaal doet Hyundai goede zaken met zijn middelgrote SUV. Niet gek dus dat het merk de Tucson maar wat graag actueel houdt. Op deze spionageplaten zien we de gefacelifte Hyundai Tucson voor het eerst.

In de eerste vijf maanden van dit jaar heeft Hyundai in Nederland al 2.471 exemplaren van de auto gekentekend. Dat zijn er bijna net zoveel als Peugeot van de 2008 en meer dan Toyota van de Aygo X. Er zijn dit jaar al zelfs bijna anderhalf keer zoveel nieuwe Tucsons geregistreerd dan Hyundais i10. Hoewel de Hyundai i10 in 2022 de populairste nieuwe Hyundai van ons land was, was de Tucson dat weer in 2021. De huidige vierde generatie Hyundai Tucson draait mee vanaf eind 2020 en dat betekent dat de auto later dit jaar drie jaar oud is. Middels een facelift hoopt Hyundai de Tucson fris genoeg te houden om het verkoopsucces nog een aantal jaar voort te zetten.

In de Oostenrijkse Alpen is Hyundai aan het testen geslagen met een ingepakt prototype van de vernieuwde Tucson. De auto op de foto's hangt nog fanatiek in de camouflageplakkers, maar van het opgefriste uiterlijk valt al het een en ander te zien. Zo krijgt de grille een nieuwe invulling en lijkt Hyundai ook de in de grille verwerkte verlichting op een net even andere wijze toe te passen. We zien al iets van de ogenschijnlijk nieuwe ledsegmenten. De achterlichtpartij lijkt de bijpuntsessie ongeschonden door te komen. Verder zien we nieuwe lichtmetalen wielen en ongetwijfeld hangt Hyundai rondom nieuwe bumpers aan de Tucson.

Wat Hyundai verder voor de Tucson in petto heeft is nog even afwachten. We mikken erop dat de huidige hybride en plug-in hybride aandrijflijnen terugkeren. Mogelijk voert Hyundai wijzigingen door aan de schermen die je in het interieur vindt. Kijk niet gek op als de vernieuwde Tucson beschikbaar komt met een groter infotainmentscherm en een groter digitaal instrumentarium.