Hyundai Tucson vanbinnen te zien

Met als introductiejaar 2015 is de huidige derde generatie van Tucson niet bepaald het jongste model van Hyundai. De ooit zo succesvolle Hyundai heeft last van concurrentie vanuit eigen huis. Het merk heeft onder meer de populaire Kona op de menukaart staan en ook hebben andere merken het concept van de SUV inmiddels in allerlei vormen overgenomen. Tijd voor een nieuwe generatie dus. Een volledig nieuwe Tucson staat te trappelen om volgend jaar zijn gezicht te laten zien, maar voor het zover is, moeten we ons natuurlijk door de opwarmronde heen bijten. Diverse Koreaanse media hebben een designschets van het interieur van de nieuwe Tucson in handen weten te krijgen.

Het binnenste van de nieuwe Tucson lijkt een vrij minimalistische vormgeving te krijgen. De complete middenconsole bestaat ogenschijnlijk uit een volledig glad oppervlak, waar - als we de knop voor de waarschuwingslichten even wegdenken - geen fysieke knoppen in te vinden zijn. In plaats daarvan geeft Hyundai de Tucson een groot infotainmentscherm met daaronder aanraakgevoelige knoppen voor onder meer de klimaatregeling. Het is opvallend hoe simplistisch het display oogt dat bij de klimaatregeling hoort. Het stuurwiel is helemaal 'Hyundai 2020' en dat betekent dat de Tucson net als auto's als de nieuwe i20 en de Sonata een hoepel krijgt met vier opvallend vormgegeven spaken. Achter het stuurwiel staat een rechthoekig digitaal display dat als instrumentarium fungeert.

Officiële afbeeldingen van het exterieur van de nieuwe Tucson zijn er nog niet, maar de Vision T Concept die Hyundai vorig jaar in Los Angeles aan de wereld toonde, gaf een goed beeld van wat we op designvlak van de nieuwe Koreaan kunnen verwachten. De SUV krijgt een strak gelijnde koets en een uit meerdere lagen opgebouwde snuit met een forse grille en eigenwijze verlichtingsunits. De Tucson groeit bij zijn generatiewissel een maatje en lijkt een tot op zekere hoogte iets aflopende daklijn te krijgen. De nieuwe Tucson verwachten we volgend jaar op de markt. Reken erop dat de auto in elk geval ook als plug-in hybride beschikbaar komt, al zullen er ook reguliere benzine- en dieselmotoren in de neus van de vierde Tucson komen te liggen.