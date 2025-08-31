We kijken in de glazen bol van onze visionaire kunstenaars, die op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

De Hyundai Tucson is één van de populairste Hyundais in ons land en dus is de komst van een geheel nieuwe generatie groot nieuws. Er verandert best veel, mogelijk ook wat betreft zijn aandrijving. De Tucson wordt elektrischer dan ooit.

Slechts twee Hyundais verkochten beter in Nederland dan de Tucson. Met tot nu toe ruim 42.000 verkochte exemplaren kun je wel stellen dat het dik twintig jaar oude model een hit is in ons land. Rekenen we de als iX35 verkochte generatie mee, dan staat het totaal zelfs op 56.000 stuks. De huidige doet het ook nog altijd goed. Dit jaar staat de teller al op zo’n 1.100 verkochte exemplaren, vorig jaar verkocht Hyundai in ons land bijna 3.000 Tucsons.

Toch komt aan alle succes een keer een einde en zo is ook de huidige Tucson in de herfst van zijn carrière beland. Er staat een geheel nieuwe generatie te popelen om het stokje over te nemen. Hyundai gaat daarbij maar tot op zekere hoogte voor continuïteit. De Zuid-Koreanen zijn niet bang om wat risico’s te nemen, ook niet bij een model dat (niet alleen hier) zo populair is.

Hoekiger

De Hyundai Tucson ondergaat een stevige gedaantewisseling. Hoewel de huidige ook al best extravagant en hier en daar scherp gelijnd is, gaat er bij de nieuwe nog een schepje bovenop. Op spionagefoto’s was ondanks de camouflage al te zien dat er aanmerkelijk vaker een liniaal aan te pas is gekomen tijdens het tekenen. Niet alleen de hele koets oogt een stuk hoekiger, ook details zoals de wielkastranden en de verlichting. Hoewel het één en ander door de camouflageplakkers nog niet helemaal te zien was, heeft onze illustrator toch een aardige voorstelling kunnen maken van hoe de Tucson er straks wellicht zo’n beetje uitziet. Daarbij is het niet te missen dat er designinvloeden van kleinere broer Kona en grotere broer Santa Fe over de middelgrote SUV zijn uitgestort. Ook zijn er vleugjes Nexo in te herkennen.

Volledig elektrisch?

Nu we de Hyundai Kona toch even hebben genoemd: de nieuwe Tucson leent daarvan straks mogelijk nog een belangrijk kenmerk. Het zou zomaar kunnen dat de Tucson straks voor het eerst niet alleen met brandstof- en hybride kracht leverbaar is, maar ook met een volledig elektrische aandrijflijn. In dit segment is dat zeer welkom. Met de Ioniq 5 zitten de Zuid-Koreanen er weliswaar ook al tussen, maar een volledig elektrische SUV van dat formaat hebben ze hier nog niet.

Het is alleen nog zeer de vraag over wat voor techniek we het hebben als de Tucson elektrisch wordt. Hij deelt zijn basis ook straks niet met volledig elektrische Ioniq-modellen. In elk geval kunnen we rekenen op mogelijk wat bekendere (plug-in) hybride aandrijflijnen. Daarbij doet waarschijnlijk de 1.6 T-GDI weer dienst als hoofdkrachtbron. Vierwielaandrijving is waarschijnlijk bij de plug-in hybride Tucson van de partij en we rekenen alvast op een beter volledig elektrisch rijbereik. Nu komt hij als plug-in hybride tot 67 kilometer ver; dikke kans dat de actieradius straks de 100 kilometer overstijgt. Gezien de testfase waarin de nieuwe Tucson zich bevindt, verwachten we de onthulling op zijn vroegst in 2026. De marktintroductie laat mogelijk nog wel tot volgend jaar zomer op zich wachten.