Hyundai Tucson N-Line gepresenteerd

Na de i30 is de Tucson de eerst Hyundai waarvan het merk een N-Line-variant levert. Na de N-Line-behandeling is de SUV volgehangen met sportieve details, aankleding die volgens de Koreanen geïnspireerd is op de wijze waarop de échte N-modellen zijn volgehangen.

De N-Line-kuur geeft de Tucson onder meer een aangepaste voorbumper, een donkere grille, donkerder uitgevoerde kop- en achterlampen, in carrosseriekleur gespoten handgrepen, een zwart achterspoiler, een zwart dak en zwarte raamlijsten. Daarnaast maakt de auto kennis met 19-inch zwart lichtmetaal en met zwarte zijspielkappen. In het binnenste past Hyundai zwart leer en diverse rode details toe.

De N-Line-uitvoering is op de internationale markt beschikbaar voor de Tucson met de bekende geblazen 1.6 T-GDI en met de 2.0 CRDi mild-hybrid dieselversie. Daarnaast is ook de 1.6 CRDi als N-Line te krijgen met als groter nieuws dat deze dieselmotor nu over dezelfde mild-hybrid-techniek beschikt als de 2.0. Volgens Hyundai levert het 48v-systeem een brandstofbesparing van 11 procent (NEDC) op ten opzichte van de reguliere 1.6. Zowel voor- als vierwielaandrijving is leverbaar en schakelen geschiedt middels een handgeschakelde zesbak of met een zeventraps automaat met dubbele koppeling.

Hoe het Nederlandse Tucson-gamma er uit komt te zien, zal straks blijken.