Hyundai Tucson - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Met zijn in de grille geïntegreerde led-dagrijverlichting is de Hyundai Tucson een behoorlijk markante verschijning. Daarvoor hoef je niet bij te betalen, maar wat zit er verder standaard allemaal op en aan? Tijd om de configurator erbij te pakken.

Hyundai Tucson i-Motion 1.6 T-GDI 48V 6iMT

€ 34.995

De Tucson is er in drie verschillende smaken. De 150 pk sterke 1.6 T-GDI mild-hybrid vormt de onderkant van het aanbod. Daarboven zit de 1.6 T-GDI HEV met 230 pk, die een hybride aandrijflijn heeft. De sterkste motorisering is de 1.6 T-GDI PHEV, een plug-in hybride met een systeemvermogen van 265 pk. Vanwege hun deels elektrische aandrijflijnen zijn de HEV en de PHEV alleen met automaat te krijgen. De mild-hybrid is ook verkrijgbaar met handbak en dat is meteen de goedkoopste variant. Ten opzichte van de vergelijkbaar uitgeruste HEV i-Motion scheelt het € 2.955. Vink je de zeventraps automaat met dubbele koppeling aan, dan slinkt het prijsverschil tot slechts € 955. De PHEV is er alleen vanaf het duurdere uitrustingsniveau Comfort en moet daarom minimaal € 43.000 opbrengen. Die uitrustingsniveaus zijn overigens extra van belang bij de Tucson, want losse opties zijn niet leverbaar.

Aparte accenten

Aan de buitenkant is de i-Motion direct te herkennen aan de accenten op de voorbumper en boven de zijruiten, die een blauwgrijze kleur hebben. Ook is de kenmerkende grille niet uitgevoerd in het donker chroom, maar zilvergrijs gespoten. Zoals in de inleiding al even werd aangestipt, is de kenmerkende led-dagrijverlichting standaard. Led-koplampen zitten er dan weer niet op, halogeen projectiekoplampen verlichten de weg voor je. Aan de achterkant prijkt de kenmerkende ledbalk. De Tucson rolt in zijn basisuitvoering op 17-inch lichtmetalen wielen. Om het parkeren makkelijker te maken zijn parkeersensoren achter en een achteruitrijcamera standaard aanwezig.

Aangezien de Tucson geen kleine jongen is, is het wellicht goed om te weten dat de zijspiegels elektrisch inklapbaar zijn. Een licht- en regensensor krijg je er eveneens bij. Qua samenstelling van de Tucson zijn er af fabriek geen andere wieldesigns mogelijk, wel kun je naast de getoonde kleur 'Polar White' kosteloos opteren voor het felrode 'Engine Red'. Voor € 795 kun je daarnaast ook nog kiezen uit vier verschillende metallic lakkleuren en drie parelmoerkleuren. Two-tone-kleurenschema's zijn helaas niet leverbaar op de Tucson i-Motion.

Digitaal

Binnenin de Tucson is het zwart stof dat de klok slaat. Andere mogelijkheden zijn er niet op de i-Motion, wat ook geldt voor de accenten en sierlijsten. Het interieur oogt ook in de basisuitvoering modern, waarbij het 10,25-inch digitale instrumentenpaneel met name in het oog springt. Voor de multimedia zit er standaard een 8-inch touchscreen in met Apple CarPlay, Android Auto en DAB+. De Comfort heeft een 10,25-inch touchscreen. Automatische airconditioning met twee zones zit er eveneens op.

Op het gebied van veiligheidssystemen zijn actieve- en autonome rijbaanassistentie aanwezig, wat betekent dat de Tucson zelf de rijbaan kan volgen. Verder is de SUV voorzien van een noodremassistent met voetganger- en fietserherkenning. Ook herkent de Tucson verkeersborden. Adaptieve cruisecontrol is niet aanwezig op de i-Motion, daarvoor moet je je heil zoeken bij de Comfort.

Dat moet dan ook echt, want aan losse opties doet Hyundai niet. Naast de i-Motion en de Comfort is de Tucson leverbaar als Comfort Smart, N Line en Premium. De laatste twee zijn bovendien verkrijgbaar in een 'Sky'-variant, die als extra een panoramadak bieden. Voor € 3.000 bovenop de prijs van de i-Motion biedt de Comfort een behoorlijke sprong in de uitrusting met onder meer ledverlichting, een donker-chromen grille, verwarmbare voorstoelen, adaptieve cruisecontrol en keyless entry. De Comfort Smart voegt daar voor nog eens € 1.000 extra een derde zone voor de climatecontrol, een premium audiosysteem, verwarmbaar stuurwiel en 'Highway Driving Assist' aan toe. Bij de N Line krijgt de Tucson zowel van buiten als van binnen een sportievere uitstraling. Op de Premium zijn zaken als geventileerde voorstoelen, een dodehoekassistent en 19-inch wielen aanwezig. De automaat blijft voor alle uitvoeringen van de 1.6 T-GDI een prijzige optie.