De Hyundai Staria is vernieuwd. De praktische bedrijfswagen en personenbus wordt vanbuiten vernieuwd, al is het nieuws ín de Hyundai misschien wel nog groter. De vernieuwde Hyundai Staria trakteert zijn inzittenden namelijk op fysieke knoppen.

De Hyundai Staria is ook enkele jaren nadat het model werd geïntroduceerd nog een vrij markante verschijning. De in Nederland enkel als bestelbus leverbare Staria beleefde zijn publieksdebuut in 2021 en wordt een kleine vijf jaar na zijn Koreaanse markintroductie vernieuwd.

De optische wijzigingen die Hyundai op de snijtafel heeft doorgevoerd, zijn groter dan je op het eerste gezicht wellicht denkt. De boven de koplampen gehuisveste led-dagrijverlichting bestaat voortaan niet meer uit losse delen, maar uit één doorlopende strip. Lager in het Staria-front nemen we een nieuwe voorbumper waar, een exemplaar waarin zowel de bovenste als onderste grille bovendien een nieuw patroon heeft.

In het interieur zijn de wijzigingen visueel minder groot, al hebben ze wel een groot effect. Hyundai geeft de Staria een nieuw stuurwiel, een vernieuwd en vooral groter (12,3 in plaats van 10,25 inch) digitaal instrumentarium én een grondig herziene middenconsole. Daar heeft Hyundai vakkundig alle aanraakgevoelige knoppen uit verwijderd. Direct onder het infotainmentsysteem vinden we een reeks nieuwe fysieke druktoetsen. Zelfs het bedieningsorgaan eronder waarmee je onder meer de klimaatregeling aanstuurt, is rijkelijk met fysieke drukknoppen bedeeld.

Ook nieuw is de wijze waarop je de automaat bedient. De drukknoppen om de rijrichting te die in de middentunnel zat, is verdwenen. In plaats daarvan heeft de Staria nu een extra hendel aan de stuurkolom die de functie van automaatpook op zich heeft genomen.

In thuisland Zuid-Korea is de Hyundai Staria er in diverse configuraties. Er zijn zeven-, negen- en elfzitters en bestelversies met twee, drie of vijf zijtplaatsen. Er is een 240 pk sterke variant met 3.5 V6 die lpg lust en - net als in Nederland - een hybride variant met een 158 pk sterke aandrijflijn. Op termijn komt er van de Staria ook een volledig elektrische versie. In de vorm van deze Iveco eMoovy was er van de Staria overigens al een elektrische afgeleide.