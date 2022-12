Hyundai Staria nu ook als negenzitter in Duitsland

De Hyundai Staria was al leverbaar als zevenzitter in Duitsland, maar is er nu ook als negenzitter. Die versie is nota bene voordeliger dan de zevenzitter die Hyundai al leverde bij onze Oostenburen, al lever je daar ook wat voor in.

We maken er geen gewoonte van om het leveringsgamma van Zuid-Koreaanse merken in onze buurlanden op de voet te volgen, maar voor deze Hyundai Staria maken we graag een uitzondering. De auto schitterde namelijk al eens in een aflevering van ‘De Auto-Immigratiedienst’, waarin ondergetekende aangaf dat de Hyundais super-bus aldaar alleen als zevenzits Signature verkrijgbaar is.

Daar komt nu verandering in, want in Duitsland is de Hyundai Staria Prime aan het aanbod toegevoegd. Die biedt ten opzichte van de Signature maar liefst twee zitplaatsen meer. In plaats van een 2-2-3-stoelopstelling krijgt iedere zitrij in de Prime drie zitplaatsen mee. Daarmee komt het totaal dus op negen, mits je bereid bent om ook voorin gezellig met zijn drieën plaats te nemen. De Prime is ook wat minder luxueus dan de Signature. Dat begint al bij de buitenkant, want door zijn eenvoudiger koplampen en in carrosseriekleur gespoten grille oogt de Prime net even wat eenvoudiger dan de Signature die wij reden. Hij is dan ook voordeliger: waar de Signature minimaal €57.550 kost, stappen Duitse kopers al voor €53.600 in een Hyundai Staria Prime. Voor dat geld ben je dan slechts wat 'Convoi Exceptionnel'-borden en zwaalichten verwijderd van een nieuwe baan, want het ‘Dynamic Yellow’ op de bovenstaande foto's is gratis. Andere kleuren kunnen ook, maar dan betaal je wel meer.

Overigens is de Staria ook in België leverbaar met negen zitplaatsen, maar dat was vermoedelijk al zo. In thuisland Korea staat er zelfs een Staria met vier zitrijen op de prijslijst. Die auto biedt nog eens twee zitplaatsen extra, waarmee het totaal op 11 stuks komt.