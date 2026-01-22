Campers zijn er in alle soorten en maten. Volkswagen heeft de California en Hyundai heeft de Staria Camper. Als het merk productieplannen heeft, heb jij hem straks misschien ook.

In Brussel debuteerde de Hyundai Staria Electric, een elektrische variant die gelijktijdig met de gefacelifte Staria debuteerde. Tijdens de CMT-beurs (Caravan, Motor en Toerisme) in Stuttgart heeft Hyundai daarvan een interessante camperversie getoond: de Hyundai Staria Camper Concept.

De Hyundai Staria Camper Concept is een voorproefje op een campervariant van de Staria Electric, maar is zelf niet elektrisch. Hij heeft dus niet de combinatie van een 218 pk sterke elektromotor en een 84-kWh accu die een bereik van zo'n 400 kilometer mogelijk maakt. Wel moet een eventuele productieversie van het studiemodel elektrisch aangedreven zijn.

De conceptuele kampeerautovariant heeft heeft een elektrisch bedienbaar hefdak, een luifel en een zonnepaneel. Dat is op het hefdak aangebracht en kan volgens Hyundai bij 5 uur zon gemiddeld 2,6 kWh opwekken. Deze opgewekte elektriciteit kun je naar het accupakket van de auto sturen, maar is ook te gebruiken voor onder meer het koelkastje en de douche. Ook interessant: de mate van transparantie van het glas van het passagierscompartiment van de Staria Camper Concept is elektronisch instelbaar. In de Staria Camper Concept zien we uiteraard een keukenblokje, gordijntjes en een touchscreen om bijvoorbeeld de verlichting en temperatuur mee te regelen. Met een druk op de knop is de achterbank plat te leggen. Wie vervolgens ook de tweede zitrij platlegt, kan languit de nachtelijke uren doorbrengen.

Hyundai zegt de meningen van bezoekers van de CMT-beurs te peilen. Als die positief genoeg zijn, gaat hij dus misschien in productie.

