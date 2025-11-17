De plug-in hybride Hyundai Santa Fe krijgt een krachtkuur. Dat is goed nieuws voor wie graag een flinke aanhanger wil verslepen. De Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid krijgt namelijk ook een hoger trekgewicht.

Onlangs voerde Hyundai wijzigingen door die voor zowel de Tucson als Santa Fe Hybrid een hoger maximum trekgewicht tot gevolg hadden. De Santa Fe Hybrid mocht voortaan 2.000 kilo trekken, 890 kilo meer dan voorheen. De Hyundai Santa Fe is er ook als Plug-in Hybrid, maar die versie moest het nog met een maximum trekgewicht van 1.110 kilo doen. Tot nu.

De aandrijflijn van de Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid is herzien. Het systeemvermogen van de plug-in hybride Hyundai Santa Fe ligt met met 288 pk en 380 Nm hoger dan voorheen (252 pk en 367 Nm). De benzinemotor is voortaan 180 pk in plaats van 158 pk sterk. De vernieuwde Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid mag vanaf nu tot 1.700 kilo trekken. Dat is minder dan de 2.000 kilo die de Santa Fe Hybrid aan zijn haak kan hangen, maar is wel mooi 690 kilo meer dan eerder. Het elektrisch bereik van de Santa Fe met stekker is op papier 54 kilometer.

Meer nieuws: een aantal uitvoeringen heet anders dan voorheen. De Comfort Smart is omgedoopt tot Comfort Plus. De Premium Plus heet nu Premium Pro.

Prijzen Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid