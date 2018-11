Hyundai Palisade rolt Los Angeles binnen

Het heeft enkele jaren geduurd, maar Hyundai geeft de Santa Fe weer een grotere SUV-broer. Voorheen was dat de Veracruz. Vanaf volgend jaar is dat deze Palisade.

De Amerikaanse krant die een bezoek brengt aan de Hyundai-dealer, loopt daar twee verschillende Santa Fe's tegen het lijf. De auto die simpelweg Santa Fe heet, is het onlangs gepresenteerde volledig nieuwe model. Daarnaast verkoopt Hyundai de Santa Fe XL. Die Santa Fe XL is in feite de het vorige model Santa Fe, maar dan wel de variant met langere wielbasis en met een derde zitrij. Die Santa Fe XL draagt spoedig het stokje over een een modernere opvolger: deze Palisade.

De Palisade is de directe opvolger van de Santa Fe XL en zet de bloedlijn voort die in 2012 werd stopgezet toen in 2012 de Veracruz, elders weer ix55 geheten, van de markt verdween. Onder de kap van deze 4,98 meter lange achtzits SUV ligt een 295 pk en 355 Nm krachtige 3,8-liter grote V6, een zescilinder die is gekoppeld aan een achttrapsautomaat. De auto is zo'n 8 centimeter langer dan de Santa Fe XL. De wielbasis van de vierwielaangedreven SUV bedraagt 2,9 meter. Nog een interessant getal: 16. Dat is namelijk het aantal bekerhouders dat de Palisade aan boord heeft.

Ook zustermerk Kia werkt aan een nieuwe grote SUV. Bij dat merk gaat de auto Telluride heten. In Nederland hoeven we zowel de Palisade als de Telluride niet op de markt te verwachten. In de Verenigde Staten moet de auto het opnemen tegen rivalen als de Toyota Highlander, Honda Pilot, Nissan Pathfinder en Ford Explorer.