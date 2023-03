Hyundai: ‘nieuwe Kona veel vaker elektrisch’

Bij de vorige – en dus eerste- generatie van de Hyundai Kona was de elektrische versie uiteindelijk goed voor zo’n 40 procent van de verkopen in Europa. Hyundai Europe-CEO Michael Cole stelt volgens Automotive News Europe dat dat aandeel bij de nieuwe Hyundai Kona zal groeien naar 60 procent. Dat is niet alleen voor het wagenpark van Europa goed nieuws, maar ook voor de economie. De elektrische Kona wordt namelijk in tegenstelling tot de brandstof-Kona in Europa gebouwd, meer specifiek in Tjechië.

De nieuwe elektrische Kona zou door zijn aangescherpte design en flink grotere formaat simpelweg aantrekkelijker zijn en daarmee meer kopers trekken, denkt Hyundai. Dat geldt echter uiteraard evenzeer voor de andere versies van Hyundai’s nieuwe cross-over, die immers over dezelfde koets beschikken. Op elektrisch gebied verkent de nieuwe Kona Electric vermoedelijk geen grenzen, om de simpele reden dat het ‘oude’ model op dat vlak nog helemaal bij de tijd is. De spannende vraag is of de Kona met de grotere EV-doelen ook hoger zal eindigen op de Europese EV-ranglijst, want ook de concurrentie zit natuurlijk niet stil. In 2022 eindigde de Kona op de negende plek op de lijst met de populairste EV’s van Europa, grappig genoeg net vóór de Kia Niro waarmee hij zijn techniek deelt. In Nederland is het precies andersom.