Hyundai Mistra is nieuw middenmaatje

Hyundai heeft in China een volledig nieuwe, tweede generatie van de Mistra gepresenteerd. De Mistra is een sedan die we in Europa helemaal niet kennen. Toch wordt de modelnaam al sinds 2013 door Hyundai gebruikt.

Hyundai verkoopt in China tal van modellen die in Europa nagenoeg onbekend zijn. Een deel daarvan bestaat uit sedans. Hyundai biedt in China maar liefst acht sedans aan. Van de nieuwe Elantra en de Verna tot de vorige generatie Elantra, de Reina, Celesta én de Mistra. De Mistra werd in 2013 gepresenteerd, ging in 2017 onder het mes en is nu aan een compleet nieuwe generatie geholpen.

De Mistra is wat kort door de bocht genomen een model dat iets boven de Elantra op de Chinese Hyundai-menukaart staat. De tweede generatie Mistra is bepaald geen kleine jongen. De nieuwe sedan is 4,78 meter lang en heeft een wielbasis van 2,77 meter. Hij is daarmee zo'n tien centimeter groter dan de nieuwe Elantra die er naast de vorige Elantra wordt verkocht.

De speciaal voor de Chinese markt bestemde nieuwe Mistra krijgt net als het gros van de nieuwe Hyundai-modellen een excentriek voorkomen met over twee lagen verdeelde verlichting aan de voorkant en Hyundai's actuele grille met concave lijnen. Aan de achterkant zijn de lichtunits met elkaar verbonden door een lichtbalk.

Op de motorenlijst staat onder meer een 143 pk sterke atmosferische 1.8 die gekoppeld is aan een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Ook heeft Hyundai een 170 pk sterke geblazen 1.5 op de prijslijst staan, een motor die is gekoppeld aan een zestraps automaat. Van de Mistra komt ook een volledig elektrische versie (foto 4). Die Mistra EV krijgt een dichte snuit en een 184 pk sterke elektromotor die zijn energie trekt uit een 57 kWh groot accupakket. Volgens de in China gehanteerde NEDC-cyclus komt de Mistra EV daar zo'n 520 kilometer ver mee op één lading.

Andere in Nederland onbekende sedans zijn de 4,3 meter lange Reina, een budgetsedan, de Celesta op basis van de vierde generatie Elantra en de de Verna (Chinese Accent).Een stapje boven de Mistra staan de 4,66 meter lange LaFesta en de bijna 5 meter lange Sonata.