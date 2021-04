Hyundai laat nieuwe SUV zien

De Hyundai Alcazar is een nieuwe SUV die plek biedt aan zes tot zeven inzittenden. De auto deelt zijn technische basis met een reeds bekend model. In feite hebben we namelijk te maken met een verlengde en dus ruimere versie van de in 2019 geïntroduceerde Hyundai Creta/ix25. Voordat je direct op de website van Hyundai op jacht gaat naar een bestelformulier: net als die Creta en ix25 komt de Hyundai Alcazar niet naar Europa. De auto is speciaal door de Indiase tak van Hyundai voor de Indiase markt ontwikkeld.

Hoeveel langer de Alcazar precies is dan de 4,3 meter lange Creta waar hij op is gebaseerd, houdt Hyundai nog even onder de pet. Het front van de Alczar is in ieder geval iets anders dan die van die kleinere cross-over. Hyundai geeft de Alcazar aangepaste led-dagrijverlichting, de units hebben een segmentje extra, en ook de vorm en indeling van de grille wijkt evenals die van de voorbumper af van die van de Creta. De eerder vrijgegeven designschetsen gaven al weg dat de Alcazar ook een afwijkende bilpartij krijgt, compleet met eigen achterlichten die optisch aan elkaar worden geknoopt door een kunststof strip.

De Hyundai Alczar wordt in India leverbaar met een 159 pk en 191 Nm sterke 2.0 benzinemotor en verschijnt ook met een 115 pk en 250 Nm sterke 2.0 diesel op de prijslijst. Beide machines zijn te krijgen met handgeschakelde zesbak en met een zestraps automaat. Hyundai geeft al vrij dat de benzineversie met handbak in minder dan tien tellen op een snelheid van 100 km/h zit. Dankzij een verschuifbare achterbank moet de Alczar in ieder geval lekker praktisch zijn. De Indiase tak van Hyundai geeft verder trots aan dat het meer dan 300.000 manuren heeft gestoken in het "[...] perfectioneren van het meesterwerk van superieur vakmanschap." Die quote wilden we je niet onthouden.