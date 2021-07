Hyundai laat nieuwe MPV zien

Hyundai heeft midi-MPV ix20 enkele jaren geleden ten grave gedragen, autofabrikanten storten zich met name in Europa veel liever op cross-overs en SUV's. In 2008 knipte Hyundai al z'n grotere MPV, de Trajet, uit het Nederlandse leveringsgamma en de op bestelwagen H200 gebaseerde Satellite verdween al in 2000 van het podium. Eerder dit jaar liet Hyundai de Staria zien, een futuristisch ogende busjesachtige nieuwe MPV. Speciaal voor de Chinese markt heeft Hyundai een andere MPV in het vat zitten, een auto waar het merk nu de eerste foto's van deelt.

De auto op deze eerste set teaserplaten luitert naar de naam Custo. Eerlijk is eerlijk, de komst van de Custo is geen verrassing. In april dit jaar dook AutoWeek al een eerste set foto's van de Custo op uit de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Transport. Hyundai hield de lippen over die auto stijf op elkaar, maar kondigt de komst van 't model nu officieel aan.

De Custo is een MPV die door de joint-venture Bejing Hyundai die Hyundai samen met BAIC motor in China heeft is ontwikkeld. De nieuwkomer wordt 4,95 meter lang, 1,85 meter breed en 1,73 meter hoog. De wielbasis bedraagt een behoorlijke 3,06 meter. De afstand tussen voor- en achteras is daarmee een kleine 20 centimeter groter dan die van de Santa Fe die Hyundai in China verkoopt. Let wel, de wielbasis van die Chinese Santa Fe is op zijn beurt 10 centimeter groter dan die van het Europese model.

Hyundai levert de Custo in China straks met een 170 pk sterke 1.5 T-GDI. Eenmaal op de Chinese markt neemt de Custo het op tegen auto's als de Volkswagen Viloran en Honda Odyssey. Naar Europa komt de Custo niet. Is dat een gemis? Laat het weten in de reacties!