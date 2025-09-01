Tweevoudig nieuws met betrekking tot de populaire Hyundai Kona. De cross-over verliest in Nederland een aandrijflijn. De Hyundai Kona is er vanaf nu niet meer als mild-hybride. Tegelijk gaat het vermogen van de volledig hybride Kona omhoog.

Afdeling prijslijsten doorspitten, goedemiddag. De Hyundai Kona was tot voor kort leverbaar met drie soorten aandrijflijnen. De Kona - momenteel het populairste model van Hyundai in Nederland - was er als mild-hybride, als hybride Hybrid én als volledig elektrische Kona Electric. De mild-hybride varianten zijn uit het Nederlandse leveringsgamma gehaald, zo merkt AutoWeek op. De Kona Hybrid en Kona Electric blijven over. De Nederlandse importeur zegt tegen AutoWeek dat verdwijnen van de mild-hybride versies te maken heeft met nieuwe homologaties én de focus die de importeur op de hybride variant legt.

Over de hybride Hyundai Kona Hybrid hebben we ook nieuws en ook dat heeft te maken met homologatie. Aanvankelijk had de Kona Hybrid een 105 pk sterke 1.6 benzinemotor en een elektromotor met 43 pk. Dat samenspel was tot september 2024 goed voor een systeemvermogen van 141 pk. Tot september, inderdaad. Daarna werd de 1.6 teruggeschroefd naar 93 pk, wat de Kona Hybrid vanaf die maand een nieuw systeemvermogen van 141 pk en 265 Nm opleverde. Het terugschroeven van het vermogen had destijds te maken met de Euro 6e-emissienorm (Euro 6e-ISC). Een jaar later ziet Hyundai zich genoodzaakt de aandrijflijn van de Kona Hybrid voor een tweede keer te optimaliseren.

De Hyundai Kona Hybrid brengt voortaan een systeemvermogen van 138 pk en 170 Nm op de been. De 1.6 schopt het nu tot 102 pk, de elektromotor weer tot 43,5 pk. De Kona met deze aandrijflijn voldoet aan de Euro-6e-BIS-ISc-emissienorm en stoot tot 109 gram CO2 per kilometer uit. Het bijbehorende gemiddeld verbruik: 4,5-4,8 l/100 km. Bijkomend voordeel van de motorische aanpassing is dat het maximum geremd trekgewicht met 100 kilo is toegenomen naar 1.110 kilo. Een en ander gaat hand in hand met een kleine prijsverhoging: de Kona Hybrid wordt over de gehele linie €500 duurder en is er nu vanaf €35.795.