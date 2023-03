Hyundai Kona groeit zichzelf voorbij

Enige tijd geleden konden we al de eerste foto’s laten zien van de gloednieuwe Hyundai Kona, maar we hebben er nu ook in levenden lijve mee kunnen kennismaken. Loop er met Roy een rondje omheen!

De nieuwe Kona is voor Nederland een erg belangrijke auto, niet in het minst vanwege de elektrische variant. Hij komt er net als zusje Kia Niro in drie versies, maar waar de Kia er als EV, plug-in hybride en full hybrid is, komt de Kona er juist níét als PHEV. In plaats daarvan komt er wel een mild-hybrid-versie. Met de grotere Tucson wordt de plug-in markt wel afgedekt, meent Hyundai. De Kona is meer een global car dan de op Europa geënte Niro en elders is PHEV niet zo belangrijk als hier. Daarom komt er van de Kona ook een ICE-versie met slechts een lichte elektroboost, een optie die er bij de Niro juist niet is.

Hoeveel vermogen krijgt de Hyundai Kona?

Helaas hebben we alleen nog maar de specificaties van de elektrische variant. Die komt met een 64 kWh-accu, goed voor 490 WLTP-kilometers en als 48,5 kWh-versie waarmee je 342 papieren kilometers ver moet komen. De dikke variant krijgt 217 pk, de versie met kleinere accu 156 pk. Van de twee uitvoeringen waar ook benzine in moet, hebben we nog geen specificaties, maar kijkend naar de Niro gaan we uit van 141 pk systeemvermogen voor de hybride-versie. De mild-hybrid krijgt dan vermoedelijk de 1.0- of 1.5-motor uit de Hyundai i30 (of allebei) met elektroboost, wat zou neerkomen op 120 en 160 pk. Half maart verwachten we de officiële specificaties en Nederlandse prijzen.

Ik zie verschillende neuzen

Dat klopt. Net als bij de uitgaande Kona heeft de elektrische versie een andere neus gekregen dan de varianten met de benzinetank. Daar komt bij dat de N-line-uitvoering fors verschilt van de standaard-Kona’s, waardoor er binnen een model opvallende verschillen te zien zullen zijn op de weg. Hoe anders dan bijvoorbeeld bij een Peugeot e-2008, waarbij nauwelijks te zien is of het de elektrische versie is of niet.

De Kona oogt wel groot

Dat is hij ook. Hyundai spreekt zelf van de grootste SUV in het B-segment. Dit klopt, al vragen we ons af of je dit nog B-segment mag noemen. Dit heeft weinig meer met een Ford Puma of Renault Captur te maken. Hyundai heeft zelf nota bene al de Bayon en net als auto’s als de Volkswagen T-Roc, de Renault Arkana en de Toyota CH-R oogt en voelt de Kona als een SUV die een stuk hoger tussen de segmenten in zweeft. Wellicht moeten we met z’n allen met een nieuwe indeling komen, want hier is weinig 'compacte-SUV' meer aan.

We konden al plaatsnemen in de auto, die enorm is gegroeid. Hij is maar liefst 15 centimeter langer dan de vorige, wat is te merken op de achterbank. We zitten er opvallend goed, waarbij vooral opvalt dat de elektrische versie niet zo’n ellendig hoge bodem heeft als we vaak zien bij EV’s, waardoor je in een onprettige hoek zit. Hier geldt dat niet en kunnen de knieën naar beneden. Evengoed zitten ook hier de versies zonder stekker nóg beter. Je ziet er de extra uitsparing voor de voeten die de EV niet heeft. Ook de kofferbak van de volledig elektrische versie is net wat kleiner.

Dat rijke gevoel blijft voorin, waar de Kona in dikke uitvoering niet oogt en voelt als een B-segmenter: moderne multimedia, goede afwerking en fijne ergonomie. Het is opvallend hoeveel fysieke knoppen we nog vinden naast het moderne touchscreen. Een fors verschil met bijna alle concurrenten, waar knoppen in een hoog tempo uit het interieur verdwijnen.

Tegen de zomer verwachten we de eerste exemplaren bij de dealer. Hyundai begint opvallend genoeg met de benzine-versies uit Korea. De in Europa gebouwde EV volgt later.