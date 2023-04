Hyundai Kona Electric goedkoper: SEPP-subsidie mogelijk

Terwijl we wachten op de komst van de nieuwe Hyundai Kona Electric later dit jaar maakt de Nederlandse importeur het uitgaande model een stuk toegankelijker. De uitgaande elektrische Hyundai Kona Electric krijgt twee minder dure uitvoeringen waarvan er een in aanmerking komt voor SEPP-aanschafsubsidie.

De mild-hybride en volledig hybride versies van de nieuwe Hyundai Kona staan inmiddels op de Nederlandse prijslijst, maar op de komst van de nieuwe elektrische Kona Electric moet je tot later dit jaar wachten. Tot die er is, levert Hyundai de uitgaande generatie Kona nog als elektrische Electric. Die was er tot januari dit jaar nog in diverse varianten waarvan alle versies met 39 kWh accu en de Comfort- en Fashion-uitvoeringen van de Kona Electric met 64 kWh een fiscale vanafprijs van minder dan €45.000 hadden en dus in aanmerking zouden kunnen komen voor SEPP-aanschafsubsidie. Sinds januari is de Hyundai Kona Electric er echter nog enkel met 64 kWh en in Premium-trim, een variant die een fiscale vanafprijs (catalogusprijs) van €46.800 heeft en waarmee Hyundai dus achter het SEPP-subsidienet vist. Maar er is goed nieuws, de Kona Electric krijgt twee nieuwe uitvoeringen waarvan er een wél in aanmerking komt voor de aanschafsubsidie.

Hyundai brengt introduceert in Nederland namelijk twee nieuwe uitvoeringen naar de uitgaande Kona Electric: de Pure en Comfort. Dat kan AutoWeek exclusief melden. Net als de bestaande Premium-uitvoering zijn beide versies alleen te krijgen in combinatie met de Hyundai Kona Electric met 64 kWh accu en 204 pk sterke elektromotor. De Hyundai Kona Electric 64 kWh Business heeft een fiscale vanafprijs van €46.700 en ziet het SEPP-subsidieschip dus naar de horizon vertrekken. De Hyundai Kona Electric 64 kWh Pure heeft echter een fiscale vanafprijs van €41.000 en dus is dat de Kona Electric waarmee je wél in aanmerking komt voor SEPP-aanschafsubsidie.

Uitrusting Hyundai Kona 64 kWh Pure en Business

Uitvoeringsnaam 'Pure' geeft natuurlijk al aan dat deze variant van de Hyundai Kona Electric niet de allerdikste standaarduitrusting heeft. De besparing moet immers ergens vandaan komen. Zo heeft de Kona Electric 64 kWh Pure een 7,2 kW boordlader, geen warmtepomp en relatief eenvoudige halogeenkoplampen. Wél krijg je Lane Keep Assist, cruise control en een infotainmentsysteem met 8-inch display. De kosten rijklaarmaken bedragen bij de bestaande Premium-uitvoering €995. Tellen we die op bij de fiscale prijs van €41.000, dan levert dat de Hyundai Kona Electric 64 kWh Pure een vanafprijs (consumentenadviesprijs) op van €41.995.

De Hyundai Kona 64 kWh Business die volgens dezelfde rekensom een consumentenadviesprijs van €47.695 heeft, krijgt wél een 11 kW boordlader. Deze uitvoering heeft daarbij ook een warmtepomp en een 10,25 inch infotainmentscherm. Hyundai stopt deze Business-uitvoering verder vol met zaken als een automatisch dimmende binnenspiegel, dodehoekdetectie, adaptieve cruise control, een inductielader, een head-updisplay, een uitgebreid audiosysteem, parkeersensoren, een regensensor, elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen en ledkoplampen.

We zijn nog in afwachting van een reactie van de Nederlandse importeur of de Business-uitvoering de Premium-smaak vervangt. Het prijsverschil bedraagt immers slechts €100 (in het voordeel van de Business).