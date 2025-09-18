Hyundai doet uit de doeken wat het tot en met 2030 gaat uitspoken. Volledig volgens verwachting blijkt dat heel wat te zijn. Zo komt Hyundai onder meer met volledig elektrische aangedreven modellen met een verbrandingsmotor aan boord.

Net als veel andere merken heeft Hyundai veel aandacht - en geld - voor de ontwikkeling van volledig elektrische auto's. Wat Hyundai ook met andere autofabrikanten gemeen heeft, is dat ook hybride aangedreven modellen interessant en misschien wel steeds interessanter vindt. In 2024 werd al duidelijk dat Hyundai zijn EV-plannen ietwat bijstelde en onder meer sprak over de komst van elektrisch aangedreven auto's met een range-extender aan boord. Daarover wordt nu meer duidelijk.

Hyundai zegt vanaf 2027 zogenoemde Extended Range EV's (EREV's) op de markt te brengen. Strikt genomen zijn dat plug-in hybrides, maar ze werken anders dan de traditionele plug-ins. Een traditionele plug-in hybride heeft een verbrandingsmotor en een elektromotor ter ondersteuning die ook - tijdelijk - de aandrijving over kan nemen. Een Extended Range EV - of een EV met range extender - is in de basis altijd elektrisch aangedreven en heeft ook een accupakket van een redelijk formaat. Daarnaast is er een verbrandingsmotor van de partij die de accu kan bijladen als de situatie daar om vraagt.

Het merk zegt EREV's als brugtechnologie te zien, dus als een type aandrijflijn om de overstap naar volledig elektrisch rijden gemakkelijker te maken. Hyundai wil zijn 'EV's met range-extender' voorzien van zelf ontwikkelde elektromotoren en batterijen. Het merk spreekt van modellen met een bereik van tot 960 kilometer. Bijkomend voordeel is - volgens Hyundai - dat EREV's 'EV-prestaties' leveren met de helft van de batterijcapaciteit van een traditionele EV.

Meer Hyundai-nieuws? Hebben we. Zo zegt Hyundai om het aantal elektrische N-modellen nog voor 2030 uitgebreid te hebben naar zeven stuks. Jaarlijks wil het tegen die tijd meer dan 100.000 N-modellen per jaar verkopen. Het doel om in 2030 jaarlijks wereldwijd 5,55 miljoen voertuigen te verkopen, blijft overeind. Daarvan moet 60 procent uit geëlektrificeerde modellen bestaan. Daarbij kondigt Hyundai voor de Europese markt de komst aan van de Ioniq 3. Inderdaad: de productieversie van de Concept Three.