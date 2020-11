Hyundai komt met nieuwe cross-over in Captur-segment

Hyundai meldt dat het een nieuwe SUV in zijn ontwikkelingskamers heeft staan. Het nieuwe hoogpotige model krijgt direct een naam op zich geplakt: Bayon. De Bayon is vernoemd naar de in het zuidwesten van Frankrijk gelegen stad Bayon. Waarom? De Bayon is volgens Hyundai 'in de eerste plaats een Europese auto.'

Dat klinkt allemaal heel leuk, maar wat wordt de Bayon? De Bayon wordt een nieuwe cross-over voor in het B-segment, een auto die een plekje onder de Kona krijgt. Dat maakt de Bayon straks in Europa de kleinste cross-over van Hyundai. Het is niet ondenkbaar dat Hyundai een voor de Europese markt zowel optisch als technisch aangepaste versie van de in de Verenigde Staten geleverde Venue naar Europa haalt. Die Venue is met z'n lengte van 4 meter zo'n 20 centimeter kleiner dan de Kona. Een andere compacte cross-over die Hyundai buiten de Nederlandse grenzen verkoopt, is de ook wel Creta geheten ix25. Die auto is met zijn 4,3 meter lengte een minder voor de hand liggende kandidaat. Natuurlijk is het ook mogelijk dat Hyundai een compleet nieuw model voor Europa klaarstoomt.

Binnenkort krijgen we meer te horen. In de eerste helft van volgend jaar moet de Bayon al bij de Nederlandse dealers staan.