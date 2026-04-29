De allergrootste verboden vrucht van Hyundai is toch wel de Grandeur. De alweer zevende generatie van het model dat in een inmiddels ver verleden ook in Nederland werd geleverd krijgt een splinternieuw interieur. Dat is opmerkelijk: het interieur was al hypermodern.

AutoWeek stuurt graag in Nederland niet leverbare modellen het digitale podium op om je te vertellen over wat er zich ver buiten onze grenzen afspeelt. In dit geval heeft dat nog een link met onze markt ook. De Hyundai Grandeur is in ons hoekje van de wereld immers geen onbekende. Tussen 2005 en 2010 stond de vierde generatie van de Grandeur ook bij ons op het menu. Voorganger Hyundai XG ging in thuisland Zuid-Korea reeds als Grandeur door het leven. Hoe dan ook: sinds 2022 is de Hyundai Grandeur met zijn zevende generatie bezig. Het is de grootste sedan die het merk levert, voor iets groters moet je aankloppen bij Genesis. Die zevende Hyundai Grandeur ondergaat nu al een flinke facelift.

Je zou denken dat de Grandeur met het uitgesproken front dat het in 2022 kreeg ook anno 2026 nog actueel voor de dag komt. Hyundai denkt daar anders over. De horizontale strook led-dagrijverlichting blijft bestaan, maar alles eromheen wordt aangepakt. De een verdieping lager geplaatste lichtunits met daarin onder meer dim- en grootlicht, maken plaats voor een zestal led-pixels. Het resultaat: de Grandeur heeft nu nóg meer gaaswerk. De motorkap is nieuw, evenals de voorschermen en de achterbumper.

In het interieur gaat Hyundai nog hardhandiger te werk. Het oude dashboard met twee aan elkaar gesmolten schermen van het instrumentarium en infotainmentsysteem is in de prullenbak beland. Daarvoor in de plaats komt een aanzienlijk groter display voor het infotainmentscherm, dat centraal in de middenconsole staat. De extra inches zijn gepikt van het instrumentarium. Het nieuwe exemplaar is veel kleiner en zit hoog op het dashboard achter het stuurwiel. Het semi-digitale paneel waarmee je de klimaatregeling bedient maakt plaats voor een eenvoudiger en ongetwijfeld eenvoudiger te bedienen knoppeneilandje. Hyundai vernieuwt elke vierkante millimeter van het dashboard. Van de ventilatieroosters tot het stuurwiel en van de middentunnel tot de plaatsing van de horizontale uitstroomopeningen van het ventilatiesysteem.

Grandeur rijden in Nederland

Ook deze vernieuwde Grandeur komt niet onze kant op. Wil je toch een Grandeur? Dan ben je uiteraard aangewezen op het oudere model. Daarvan staan er twee te koop en ze kosten beide slechts €4.000.