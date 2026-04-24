Hyundai Ioniq V is nieuwe Prius-achtige EV

Het autonieuws uit China gaat maar door en dat komt natuurlijk door de werkelijk immense autobeurs die daar in de hoofdstad van start is gegaan. AutoWeek is ook aanwezig tijdens Auto China en liep er op de beursvloer tegen deze bijzondere Hyundai Ioniq V aan. Dat is de productieversie van de eveneens eerder deze maand in China onthulde Hyundai Ioniq Venus. Het is nog even de vraag of hij voluit nog Venus of echt alleen V heet, maar heel relevant is dat niet. Relevanter is dat het gaat om een volledig elektrisch model dat ons nogal aan de Toyota Prius doet denken, maar natuurlijk ook aan Hyundais eigen Ioniq. Daar lijkt het een spiritueel opvolger van.

De duidelijk in de windtunnel ontworpen nieuwkomer in de Ioniq-familie is een product van de Chinese tak van Hyundai, Beijing-Hyundai, een joint-venture met het Chinese BAIC. Hij is 4,9 meter lang, heeft een wielbasis van 2,9 meter, is 1,89 meter breed en 1,47 meter hoog. Er gaat in accu van het eveneens Chinese CATL in schuil, maar het is nog niet helemaal helder hoe groot die is en wat die voor de auto kan betekenen.

Hyundai zegt met de Ioniq V een 'cyberpunk-esthetiek' te willen creëren. Wij zien in het interieur toch ook vooral veel eigentijds elementen. Opvallend is wel hoe het maar liefst 27 inch grote 4K-infotainmentscherm is gepositioneerd. Er is een deel voor de bestuurder en een deel voor de bijrijder, voor het stuurwiel is het een stuk leger. Relevante rij-informatie wordt via een HUD gepresenteerd aan de bestuurder. De Hyundai Ioniq V is overigens klaar voor L2+ autonoom rijden, waarmee hij in China zelfstandig een weg door het verkeer moet kunnen banen. Waarschijnlijk krijgen wij de Hyundai Ioniq V hier niet zomaar te zien, wel zijn er naar verluidt plannen om de auto in andere delen van de wereld aan te bieden.

Hyundai Ioniq Earth

Ook de Hyundai Ioniq Earth is van de partij tijdens Auto China. Dat studiemodel werd ook eerder deze maand al onthuld en is nu voor het grote publiek te bewonderen. Ook dit is straks een in eerste instantie voor China bedoeld Ioniq-model. De Ioniq Earth ziet er zo mogelijk nog wat aparter uit dan de Ioniq V. Vooral de A-stijlen met kleine ruitjes erin zijn opmerkelijk. We citeren Hyundai: "Het interieur, gebaseerd op het concept van een 'kleine aarde', biedt een comfortabele en luchtige ruimte. Air Hug-stoelen, op de natuur geïnspireerde verlichting, subtiele Shy Tech-elementen en details die verwijzen naar Peking, voegen nieuwe ontdekkingen toe aan uw dagelijkse reis." Dat wordt een hele belevenis straks voor de Chinezen.