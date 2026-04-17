Op zoek naar een gebruikte elektrische auto en hoeft het allemaal niet zo spectaculair? Dan heb je aan de Hyundai Ioniq vast een fijne vriend! Je rijdt al een gebruikte Ioniq voor minder dan €9.000, al gaan wij - hoewel we op de centen letten - voor een iets duurdere.

Tegenwoordig is Ioniq bij Hyundai al jaren een label voor elektrische auto's. De zogeheten dedicated elektrische modellen van Hyundai hebben een Ioniq-modelnaam met een getal erin dat de plaatsing in het gamma aangeeft. We kennen inmiddels de Ioniq 5, Ioniq 6 en Ioniq 9 en spoedig volgt de Ioniq 3. Hyundai plakte de aanduiding Ioniq in 2016 echter al achterop een auto. De Hyundai Ioniq die in 2016 op de markt kwam, was een bijzondere. Het was een Prius-achtige liftback die er niet alleen als hybride en plug-in hybride was, maar die ook als volledig elektrische Hyundai Ioniq Electric in de showrooms verscheen. Ook een kleine tien jaar later is zo'n Hyundai Ioniq Electric een interessante EV.

In het uitgebreide aanbod van gebruikte Hyundais Ioniq Electric vinden we al exemplaren die minder dan €9.000 kosten. Kijk maar eens naar dit exemplaar uit 2017 met 228.000 kilometer op de klok, of naar deze met bijna 250.000 kilometer ervaring. Wij geven iets meer virtueel geld uit en tillen een exemplaar met een vraagprijs van €10.750 op het podium. Die heeft tussen 2017 en 2025 één eigenaar gehad en is daarna van autobedrijf naar autobedrijf gehobbeld. Hij heeft een zeer acceptabele kilometerstand van 118.417 en heeft een accu met een State of Charge (SoH) van 100 procent. We zien overigens meer exemplaren met opmerkelijk hoge SoH's. Voor een paar honderd euro meer stap je in dit exemplaar uit 2019 met nog eens 18.000 kilometer minder op de klok. De reden dat we voor ons gekozen exemplaar gaan, is een eenvoudige: hij is niet zwart. Dit zilvergrijs metallic staat hem wat ons betreft gewoon goed, al is het zwarte exemplaar financieel misschien de betere optie. Het oog wil ook wat, toch?

De Hyundai Ioniq Electric is een elektrische auto die in het huidige EV-tijdperk weinig indruk meer maakt. Dat hoeft ook niet. Moet je daadwerkelijk in een flits vanuit stilstand naar de 100 km/h kunnen sprinten? Welnee. Deze Hyundai Ioniq Electric is nu ideaal voor wie dagelijks comfortabel naar het werk wil en het niet noodzakelijk acht om met 300 kW te kunnen snelladen of om in één streep naar Parijs te kunnen rijden. Hij is 120 pk sterk en heeft een 28-kWh accu, die op papier een bereik van zo'n 280 kilometer mogelijk moet maken.

De Ioniq Electric is in dit geval een Comfort-uitvoering; dat was tot 2019 de instapversie met een 8-inch infotainmentscherm, een achteruitrijcamera, climate control, parkeersensoren voor en achter, adaptieve cruisecontrol en elektrisch bedienbare ruiten rondom. Hij kostte nieuw zo'n €33.000 en mag nu dus voor een derde daarvan mee naar huis. Afhankelijk van de provincie waar je woont, tik je er maandelijks een kleine €53 tot €58 aan mrb voor af. Hij heeft overigens een trekhaak, maar daarop kun je officieel enkel een fietsendrager of bagagebak monteren. De Ioniq Electric mag helaas niets trekken.