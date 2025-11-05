Ga naar de inhoud
Hyundai Ioniq 9 klaargemaakt voor ruig terrein

Elektro-kolos laat ruige kant zien

Hyundai Ioniq 9 BigTime

De SEMA-tuningbeurs in Los Angeles is weer in volle gang en dat betekent dat diverse autofabrikanten de grenzen van het mogelijke en esthetische wat verder verleggen. De Noord-Amerikaanse tak van Hyundai heeft in samenwerking met BigTime zijn grootste elektrische SUV voorbereid op het ruigere werk. Dat resulteerde in de Hyundai Ioniq 9 BigTime.

Voor wie de vijf meter lange, twee meter brede en ook bijna twee meter hoge Ioniq 9 nog te onopvallend is of voor wie graag met zeven personen de bergen opzoekt, biedt Hyundai nu uitkomst. In theorie dan, want de Hyundai Ioniq 9 BigTime is een concept. Wat zit er allemaal op en aan? Om te beginnen een aangepast onderstel, handig als je de minder gebaande paden wil verkennen. Daarnaast moet de lichtbalk op het dak voor voldoende zicht zorgen. Wie zich wil wagen aan een rally over ruig terrein, wordt vast blij van de enorme banden van de firma BFGoodrich en de witte racewielen van O.Z Racing die erin huizen. De conceptauto is gebaseerd op de hier niet leverbare uitvoering ‘Calligraphy AWD’, die met 429 pk en 700 Nm over dezelfde specificaties beschikt als de Ioniq 9 AWD+ met 110.3 kWh accupakket die in ons land in de prijslijsten staat. 

Hyundai Ioniq 9 BigTime

De elektrische joekel van een ‘terreinauto’ is volgens Hyundai gebaseerd op de ‘vintage cabover’ Bud uit 1977. Die hadden wij niet meer op ons netvlies, maar daarmee doelt het merk op de HD 1000 pick-up op basis van de Pony, de hatchback uit de late jaren ‘70 waarmee Hyundai in Nederland voet aan de grond zette. Naast Hyundai is zustermerk Kia ook niet vies van wat modder: vorig jaar hoogden de Zuid-Koreanen, eveneens voor de SEMA beurs, de EV9 en PV5 op.   

Hyundai Hyundai Ioniq 9 Elektrische Auto

