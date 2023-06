Hyundai Ioniq 7: grote elektrische SUV betrapt

Wie AutoWeek geregeld bezoekt weet ongetwijfeld dat we lang niet alleen aandacht besteden aan nieuwe of vernieuwde modellen die je in Nederland kunt kopen. In die berichtenstroom hebben auto's van Hyundai een behoorlijk aandeel, het merk heeft immers tientallen modellen in zijn internationale portfolio dat je in Nederland niet kent. Het afgelopen jaar schreven we onder meer over de Venue, de vernieuwde HB20(S), de Stargazer, de Grandeur, de Elantra, de Accent, de Sonata, de Mufasa én over de Exster. Natuurlijk is er ook voor de Nederlandse consument wél relevant Hyundai-nieuws. In die categorie hebben we ditmaal de Hyundai Ioniq 7 in de aanbieding. Die elektrische SUV die ook naar Nederland komt is namelijk in testkostuum in het openbaar betrapt.

De Hyundai Ioniq 7 is de productieversie van concept-car Hyundai Seven die gelijktijdig met de Kia Concept EV9 debuteerde in 2021. De Concept EV9 heeft inmiddels geleid tot de productierijpe Kia EV9 en ook de Seven van Hyundai krijgt dus een nakomeling. De Hyundai Ioniq 7 wordt dus een zustermodel van die EV9, maar dat betekent niet dat hij exact dezelfde aandrijflijnen krijgt als die Kia. De specificaties van de Ioniq 5 en 6 komen immers ook niet één op één overeen met die van de Kia EV6. Wél staat vast dat de Ioniq 7 een zo'n 5 meter lange elektrische SUV met tot drie zitrijen wordt en dat hij wordt overladen met eigenwijs design.

Waar Hyundai voor de Ioniq 5 en 6 heeft gekozen voor opvallend hoekige vormen, lijkt de Ioniq 7 een meer afgeronde verschijning te worden. Net als studiemodel Seven krijgt de Ioniq 7 rondom eigenwijze verlichting met pixels zoals je die ook al ziet op de Ioniq 5 en 6. In grote lijnen lijkt Hyundai vast te houden aan het ontwerp van de Seven Concept. Zo blijft de vloeiend in het dak overlopende A-stijl, de knik in de schouderlijn en het hoge front met daarin een forse, brede koelopening in meer of mindere mate intact te blijven.

Wel lijkt Hyundai de productieversie een conventionelere bilpartij te geven. De vooral uit glas bestaande achterklep van de Seven moet plaatsmaken voor een conventionelere achterklep die voor ongeveer de helft uit plaatwerk bestaat. We verwachten de Hyundai Ioniq 7 in 2024 op de Nederlandse markt.