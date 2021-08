Hyundai Ioniq 6 voor het eerst in beeld

Hyundai gooit in het almaar groeiende elektrisch hoekje van autoland hoge ogen. Dat deed het al met auto's als de elektrische Kona, maar met de Ioniq 5 vertoont het merk z'n EV-kunsten op een nog hoger niveau. De Ioniq 5 blijft niet het enige Ioniq-model van Hyundai. Op deze door AutoWeek-lezer Willem Vos ingezonden foto's zien we de Hyundai Ioniq 6 voor het eerst. Willem, onze dank grenst aan het oneindige!

Hyundai wil omstreeks 2025 in totaal twaalf volledig elektrische modellen hebben. Daar moet het modulaire E-GMP-platform een handje bij gaan helpen. Hyundai komt met een uitgebreide reeks Ioniq-modellen, auto's die in de basis als EV zijn ontwikkeld en die - in tegenstelling tot de Ioniq Electric en Kona Electric - dus geen broertjes en zusjes met verbrandingsmotoren krijgen. De Ioniq 5 is Hyundai's eerste model van de Ioniq-familie en daar komt volgend jaar de Ioniq 6 bij.

Hyundai geeft z'n Ioniq-modellen elk een heel eigen karakter. Zo is de Ioniq 5 een grote hoekige hatchback van Jaguar I-Pace-formaat waarvan het design is geïnspireerd op dat van de Hyundai Pony Concept. In 2024 komt Hyundai met een grote, bonkige elektrische SUV die luistert naar de naam Ioniq 7. Volgend jaar brengt Hyundai de Ioniq 6 uit, een opvallend ronde en gelikt gelijnde EV waarmee Hyundai lijkt te gaan schieten op het segment waarin de Tesla Model 3 de dienst uit maakt.

Het exterieurontwerp van de Ioniq 6 is geïnspireerd op dat van de Hyundai Prophecy Concept, een bijna banaanvormige aalgladde EV met eigenwijze koplampen en een minstens zo brutale bilpartij. Waar de Ioniq 5 als twee druppels water op z'n conceptuele voorganger leek, krijgt de Ioniq 6 zo te zien een sterk afgezwakte versie van de de verpakking van de Prophecy Concept aangemeten te krijgen. Vooral van opzij bezien zou je de Ioniq 6 kunnen verwarren met de Elantra, al zien we in de neus en in de 'afzakkende' achterkant toch nog invloeden van de Prophecy.

We mikken erop dat Hyundai de Ioniq 6 onder meer gaat leveren met een 73 kWh accu, al is het niet ondenkbaar dat ook het kleinere 58 kWh-pakket z'n weg naar de auto vindt. Reken daarnaast op op achter- en vierwielaangedreven versies. De Hyundai Ioniq 5 is beschikbaar met 170 pk, 217 pk en 306 pk sterke aandrijflijnen terwijl Kia-broer EV6 zelfs een ruim 580 pk sterke variant heeft. Dankzij 400v- én 800v-boordpanning kunnen auto's op het E-GMP-platform met een laadvermogen van tot 350 kW volgepompt worden met stroom. Wel zo lekker. Zoals gezegd komt de Ioniq 6 volgend jaar op de markt.