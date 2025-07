Sinds een jaar of tien zijn er in het middensegment en zelfs daaronder elektrische auto's te koop met vermogens en prestaties die eerder enkel door tonnen kostende supercars aangeboden. Neem de Tesla Model 3 Performance: daarmee ram je jezelf en je gezin in alle stilte in slechts 3,1 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. Uitgekeken op Tesla, of vind je het uiterlijk van de Tesla Model 3 Performance simpelweg te ingetogen? Hou de Hyundai-dealers dan goed in de gaten. Daar tref je binnenkort namelijk deze Hyundai Ioniq 6 N aan. Die productieversie van de in 2022 getoonde RN22e is de topversie van de Ioniq en kan zich meten met de Model 3 Performance, maar combineert zijn indrukwekkende prestaties met veel meer visueel drama.

In tegenstelling tot de Model 3 Performance die zich vanbuiten slechts met een iets afwijkend bumperwerk, rode remklauwen en een kleine achterspoiler van de minder doorgesnoven versies onderscheidt, schreeuwt de Hyundai Ioniq 6 N namelijk van de daken krankzinnig snel te zijn. Je hoeft absoluut geen kenner te zijn om de boodschap die het heftige spoiler- en bumperwerk van de Hyundai Ioniq 6 N brengt te begrijpen: dit is iets bijzonders. Voor wie niet oplet en voorbij wordt gestoven door een Ioniq 6 N ziet op grote afstand aan de immense achtervleugel nog welk elektrisch exces zojuist zijn kunsten heeft vertoond.

650 pk!

Net als de N-versie van de Ioniq 5 heeft ook de Hyundai Ioniq 6 N twee elektromotoren. Het exemplaar op de achterwielen levert 383 pk, de motor die zich met de voorwielen bezighoudt neemt 226 pk voor zijn rekening. Samen zijn ze goed voor 609 pk. Compleet mesjogge natuurlijk, maar het kan nog gekker. Wie de N Grin Boost-modus activeert, krijgt namelijk tijdelijk de beschikking over 650 pk en 770 Nm. Dat is 80 pk dan waar een Ferrari 458 je vijftien jaar geleden op trakteerde. De Hyundai Ioniq 6 N stampt met N Launch Control ingeschakeld in slechts 3,2 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. Z'n topsnelheid: 257 km/h. Daarmee presteert de Ioniq 6 N op niveau van de Model 3 Performance (0-100 km/h in 3,1 s, topsnelheid: 262 km/h).

Hoeveel kilometers de Hyundai Ioniq 6 N uit zijn 84 kWh accu perst, vermeldt Hyundai nog niet. Inderdaad: een 84 kWh accu en niet het 77,4 kWh groot exemplaar dat tot op heden de grootste accu was die je in de Ioniq 6 N kon krijgen. We mikken erop dat de topversie van de Ioniq 5 daar zeker 500 elektrische kilometers uit perst, maar daarover later vast meer.

Uitgebreid aangepast

Natuurlijk is de Hyundai Ioniq 6 N meer dan een Ioniq 6 met veel vermogen en een uitbundig uiterlijk. Zo is de geometrie van het onderstel grondig aangepast en heeft de topversie nieuwe elektronisch aangestuurde dempers. De N-versie krijgt een verbeterde versie van N e-Shift (dat schakelmomenten simuleert). De accu wordt door slim softwaremanagement minder hard geraakt door degradatie als gevolg van oplopende temperaturen. Ook wordt de batterij beter gekoeld en ook de elektromotoren zijn door betere koeling beter bestand tegen warmte. Dankzij N Battery Pre-conditioning valt de accu vooraf te verwarmen en dus klaar te stomen voor sprint- en stampwerk. Een op stoom gejaagde Ioniq 6 N laat zich dankzij speciale lichtgewicht remmerij weer tot bedaren brengen. De remschrijven hebben aan de voorzijde een diameter van 40 centimeter, achter zijn ze 36 centimeter groot.

De prijs van de Hyundai Ioniq 6 N is op dit moment nog niet bekend. De Ioniq 5 N kost €73.995 en is daarmee zo'n €12.500 duurder dan een de daarna duurste en krachtigste Ioniq 5 in N-Line-uitvoering. Laten we dezelfde verhouding los op de Hyundai Ioniq 6, dan komen we voor de Hyundai Ioniq 6 N uit op een vanafprijs van zo'n €75.000. Wat prijs betreft laat de Ioniq 6 N de Model 3 Performance wel achter zich. In negatieve zin voor de Hyundai. De Model 3 Performance is er namelijk al vanaf €58.490.