Hyundai Ioniq 6 laat al wat van zich zien

Met de Prophecy Concept uit 2019 blikte Hyundai op spectaculaire wijze vooruit op een nieuw hoofdstuk in zijn elektrische toekomst. Een aalglad studiemodel dat in vrijwel niets doet denken aan de volledig elektrische Hyundai Ioniq 5. Toch was die Prophecy Concept een voorbode van een broer van de Ioniq 5. Hij droogt namelijk op als de Ioniq 6, een bijzonder gestroomlijnde sedan die vorige week in schetsvorm getoond werd door Hyundai. Inmiddels heeft Hyundai ook wat detailfoto's van de Ioniq 6 gedeeld, waarop we enkele van de Prophecy overgehevelde elementen zien.

We zien onder meer een sterk aflopende daklijn, digitale zijspiegels en rechthoekige minimalistische achterlichten die laag in de kont lijken te zitten. Wat dat betreft blijft Hyundai dus trouw aan de conceptversie. Ook de bijzondere spoiler achterop het gestroomlijnde achterste is weer van de partij. Daar is zo te zien het derde remlicht in ondergebracht. Zo extreem als de Prophecy Concept zal het al met al niet worden, maar toch moet gezegd worden dat Hyundai dat extreme ontwerp niet al te veel lijkt af te zwakken voor de productieversie. De Ioniq 6 lijkt echt een behoorlijk aparte verschijning te worden.

Hyundai belooft ons dat het zo goed als gedaan is met het delen van plaagplaatjes. We krijgen de Ioniq 6 vermoedelijk deze week al in zijn geheel te zien. In ieder geval weten we al grofweg op wat voor specificaties je kunt rekenen. De Ioniq 6 staat immers op hetzelfde modulaire E-GMP-platform als zijn broer, de Ioniq 5. Reken dus op vergelijkbare vermogens (170 pk tot 306 pk) en mogelijk zelfs - kijkend naar de Kia EV6 GT - een 580 pk sterke versie. Qua accupakketten kun je rekenen op een 58 kWh- en een 77 kWh-exemplaar. Dat het een behoorlijk gestroomlijnde jongen wordt, betekent ongetwijfeld veel goeds voor de actieradius. Ruim 500 km (WLTP) moet met het grootste accupakket mogelijk zijn.