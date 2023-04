Hyundai Ioniq 6 is drievoudig World Car of the Year-winnaar

Eerder dit jaar werd de Jeep Avenger uitgeroepen tot Auto van het Jaar. Nu is ook bekend welke auto's er door een internationale vakjury met prijzen zijn overladen tijdens de World Car of the Year-verkiezing. De absolute winnaar is de Hyundai Ioniq 6. De elektrische Hyundai sleepte namelijk drie nieuwe titels in de wacht.

De Hyundai Ioniq 6 mag zich dit jaar de World Car of the Year noemen. De excentrieke elektrische Hyundai troefde daarmee auto's als de nieuwe Mercedes-Benz C-klasse, Nissan Ariya, Kia Niro, Mazda CX-60, Alfa Romeo Tonale en BMW 2-serie Coupé en X1 af.

Zoals gezegd bracht de Ioniq 6 meer dan één bokaal huiswaarts. De Hyundai Ioniq 6 werd namelijk ook bekroond tot World Electric Vehicle en sleepte de titel World Car Design of the Year binnen. In de EV-categorie bleef de Ioniq 6 de BMW i7, Genesis GV60, Kia Niro EV en imposante Lucid Air voor. Het brutale ontwerp van de Ioniq 6 maakte op de jury zoveel indruk dat finalisten Cadillac Lyriq, Land Rover Range Rover, Lucid Air en Nissan Z de World Car Design-titel aan hun neus voorbij zagen gaan. Dat de ontwerpen van Hyundai wel in de smaak vallen blijkt wel uit het feit dat de Hyundai Ioniq 5 vorig jaar de titel World Car Design of the Year op naam wist te zetten. In de zeskoppige vakjury die de ontwerpen van de automobiele finalisten beoordeelde zaten onder andere niemand minder dan ontwerpers Ian Callum en Gert Hildebrand.

Prijzenfeest

Maar! Er zijn meer winnaars. De Lucid Air werd bekroond tot World Luxury Car of the Year, een titel waar ook de BMW 7-serie, Genesis G90 en Land Rovers Range Rover en Range Rover Sport voor in de race waren. De Kia EV6 GT mag zich World Performance Car of the Year noemen, een titel waar de BMW M4 CSL, Nissan Z, Porsche 911 GT3 RS en de Toyota GR Corolla ook kans op maakten. De voor de Indiase markt geïntroduceerde nieuweCitroën C3 - die niets te maken heeft met onze C3 - werd bekroond tot World Urban Car of the Year. De Volkswagen Taigo en Ora Funky Cat keerden dus met lege handen huiswaarts.

Om mee te mogen doen met de World Electric Vehicle-verkiezing moet een EV minimaal in een oplage van 5.000 stuks per jaar gebouwd worden en moet hij tussen januari 2022 en maart 2023 in minimaal twee grote markten (China, Europa, India, Japan, Korea, Latijns-Amerika, de Verenigde Staten) verspreid over minimaal twee continenten zijn verkocht. Voor de World Car of the Year Award gelden vergelijkbare criterea, al gaat het om modellen die niet in de luxury-categorie vallen en waarvan er minimaal 10.000 per jaar worden gebouwd. Om mee te mogen strijden voor de titel Performance Car of the Year moet een performancemodel jaarlijks in een oplage van 1.000 stuks worden gebouwd.