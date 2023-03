Hyundai Ioniq 5: versie met grootste bereik het populairst

Je zou het wellicht niet denken, maar de Hyundai Ioniq 5 werd alweer twee jaar geleden in productietrim gepresenteerd. Inmiddels is de elektrische Hyundai dus al eventjes op de Nederlandse markt. Zo vergaat het de met retrolijnen overladen Hyundai Ioniq 5 tot nu toe.

De Hyundai Ioniq 5 kwam in 2021 op de Nederlandse markt en wist direct een aanzienlijk aantal zielen voor zich te winnen. Hoewel de Nederlandse importeur al in februari 2021 de orderboeken van de speciale Project 45 geheten introductieversie open sloeg, duurde het tot april voordat de prijzen van de reguliere uitvoeringen bekend waren en tot de zomer voordat de eerste exemplaren werden geleverd. Toch wist de Hyundai Ioniq 5 al in zijn eerste en dus niet eens volledige verkoopjaar 1.710 eigenaren te vinden en daarmee wist de elektrische Hyundai in Nederland na de Tucson, i10 en Kona het populairste model van het worden. In 2022 bleef de registratieteller onder meer door gevolgen van de coronapandemie op 1.941 stuks steken. De grootste ellende lijkt achter de rug. Ook voor de Ioniq 5. De registratiecijfers lopen dit jaar namelijk snel op.

In de eerste twee maanden van dit jaar zijn er in Nederland namelijk al 442 exemplaren van de Hyundai Ioniq 5 op kenteken gezet. Dat zijn er bijna twee keer zoveel dan in diezelfde periode vorig jaar (225 stuks). Van de ruim 440 geleverde Ioniqs 5 werden er 258 in februari gekentekend.

Populairste Hyundai Ioniq 5

De Hyundai Ioniq 5 is in Nederland leverbaar met drie verschillende aandrijflijnen. De instapversie heeft een 170 pk sterke elektromotor op de achteras en een 58 kWh accu, goed voor een elektrisch bereik van tot 384 kilometer. Daarnaast biedt Hyundai de Ioniq 5 aan met een 77 kWh accupakket. Dat pakket valt te combineren met een enkele 229 pk sterke elektromotor op de achteras, maar ook met twee samen 325 pk sterke elektromotoren. De versie met het grootste accupakket en de 229 pk sterke elektromotor is met afstand de populairste keuze in Nederland.

Volgens cijfers die AutoWeek bij de importeur heeft opgevraagd is maar liefst 68,2 procent van alle in 2022 en 2023 geleverde Ioniqs 5 een exemplaar meet 77,4 kWh accu en 229 pk sterk elektrohart. Die motorversie levert de Hyundai Ioniq 5 een elektrische actieradius op van tot 507 kilometer. Daarmee is het de Ioniq 5 met de grootste actieradius. De 325 pk krachtige variant met twee elektromotoren schopt het tot 481 kilometer. Daar komt bij dat die tot de komst van de waarschijnlijk 585 pk sterke Ioniq 5 N leverbaar is vanaf €59.995 als Connect terwijl de 229 pk sterke 77,4 kWh-versie er al vanaf €51.895 is in Style-trim. De 229 pk sterke Ioniq 5 kost als Connect €54.995 en is daarmee 5 mille goedkoper dan de gelijk uitgevoerde en minst dure 325 pk sterke smaak. Van alle in 2022 en 2023 geleverde Ioniq 5 had 15,1 procent de 58 kWh accu en de 170 pk sterke elektromotor. 16,8 procent ging voor de krachtigste variant.