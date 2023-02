Hyundai Ioniq 5 of Kia EV6: dit is de populairste

Dik twee jaar geleden, in januari 2021, kregen we de eerste officiële beelden van de Hyundai Ioniq 5 te zien. Dat was een ware schok, want deze brutale design-kant kenden we nog niet van de Koreanen. Even later, in maart, volgde de al even spraakmakende Kia EV6. De twee auto’s zijn technisch sterk aan elkaar verwant, maar niet zo sterk als bijvoorbeeld een Volkswagen ID4 en een Skoda Enyaq iV. Zo is er een verschil in wielbasis en kregen de Hyundai en de Kia aanvankelijk zelfs verschillende accupakketten mee, al werd dat rechtgezet toen ook Hyundai het 77,4 kWh-pakket ging leveren.

Wat de auto’s delen, is hun 800 Volt-techniek. Ook op andere vlakken zijn de eerste elektrische auto’s op het Koreaanse E-GMP-platform ronduit indrukwekkend. Dan gaat het over technologie, maar vooral ook over hun uiterlijk. De Hyundai ziet eruit als een soort futuristische retro-interpretatie van een jaren 80-hatchback, maar dan enorm uitvergroot. De Kia EV6 is wat vloeiender, maar toch altijd uit duizenden herkenbaar. Ook als het gaat om rij-eigenschappen, verschillen de twee fors van elkaar. De Hyundai hebben we leren kennen als een comfortabele lounge op wielen, de Kia is wat directer en dynamischer. De vraag van vandaag: welk uitgesproken karakter valt het meest in de smaak bij de Nederlandse koper?

Wel, dat is de Kia EV6. Kia wist daarvan sinds de eerste aflevering in 2021 in totaal 4.889 exemplaren te slijten, tegen 3.836 Ioniq 5’s. Heel verrassend is deze uitkomst overigens niet, want Kia valt als merk in ons land ook beter in de smaak dan Hyundai. Wel is de Ioniq 5 in 2023 bezig met een kleine inhaalslag. In januari gingen er 183 over de toonbank, terwijl de Kia bleef steken op 86 stuks. Hyundai slaat ook terug door als eerste met een tweede model in deze reeks te komen, de Ioniq 6. We maakten onlangs onze eerste meters met de elektrische stroomlijn-sedan, die opvallend genoeg iets goedkoper is dan de Ioniq 5. Dat is vast goed nieuws voor het marktaandeel van Hyundai in Nederland, of toch tenminste totdat Kia met iets soortgelijks komt.