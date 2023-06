Hyundai Ioniq 5 N krijgt 'viercilinder' en 'achttraps automaat'

Maar liefst 10.000 km, die afstand legde de Hyundai Ioniq 5 N al af op de Nürburgring-Nordschleife. Het equivalent van grofweg 5.000 rondjes dus. Daarmee is de koek nog niet op, want er komen nog eens 10.000 testkilometers bij op het befaamde circuit. Die 'N' heeft-ie dus wel verdiend. De Ioniq 5 N wordt alleen wel een wat andere N dan we gewend zijn, omdat het natuurlijk een elektrische auto is. Toch wil Hyundai er nog niet helemaal de brandstofmotor mee achter zich laten. Eerder begrepen we al dat je aan boord van de Ioniq 5 N het idee kunt krijgen dat je in een brandstofauto rijdt en nu wijdt Hyundai daar zelf over uit.

De Hyundai Ioniq 5 N krijgt namelijk verschillende geluidsmodi; Ignition, Evolution en Supersonic. Met Ignition klinkt de Ioniq 5 N alsof er een 2.0 viercilinder turbomotor in zijn neus ligt, een krachtbron die we kennen van andere N-versies. Schakel je Evolution in, dan krijg je juist een 'elektronisch geluid' te horen. Bij Supersonic klinkt de Ioniq 5 N als een straaljager. Ideaal dus voor wie altijd al een straaljagerpiloot wilde worden en nooit helemaal uit die droom gegroeid is. Mocht je het geluid nou niet helemaal naar wens vinden, dan is het naar eigen voorkeur af te regelen, zegt Hyundai.

Ook is er meer bekend over het gesimuleerde schakelen in de Ioniq 5 N waar we eerder over hoorden. Dat noemt men N e-Shift en dat geeft het idee dat de Ioniq 5 N een achttraps automaat met dubbele koppeling heeft, die je met schakelflippers zelf door de verzetten kunt helpen. Dat staat niet alleen in verbinding met het 'motorgeluid', maar zorgt ook voor zachte schokken door de auto om echt het gevoel te geven dat er een ander verzet gekozen wordt. "Het doel is om de bestuurder een meer meeslepende rijervaring te bieden die dichter bij modellen met een verbrandingsmotor ligt dan bij EV's," aldus Hyundai.

Leuke gimmicks, maar er is uiteraard ook nagedacht over slimme technische snufjes. Zo is er onder meer werk gemaakt van het op de juiste temperatuur brengen van het accupakket. Met 'N Battery Preconditioning' wordt de accu op temperatuur gebracht voor verschillende situaties; Drag en Track. Met de Drag-modus wordt het zo afgeregeld dat de accu kortstondig maximaal energie kan leveren om maximale acceleratie mogelijk te maken. Met de Track-modus ingeschakeld gaat het er juist om dat de accu goed koel gehouden wordt over langere tijd als je langdurig gaat trappen met de Ioniq 5 N.

De Hyundai Ioniq 5 N heeft een behoorlijk lange aanloopperiode gehad, maar nu wordt het wachten eindelijk beloond. Op 13 juli gaat het doek ervan af en horen we of de Ioniq 5 N inderdaad - net als de Kia EV6 GT - zo'n 585 pk sterk is of misschien wel meer in huis heeft.