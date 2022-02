Hyundai Ioniq 5 krijgt grotere accu en digitale spiegels

Een facelift is dit natuurlijk niet, maar toch zijn de wijzigingen die Hyundai zegt door te gaan voeren aan de Ioniq 5 opvallend te noemen. Allereerst de accu. De versie met het grootste accupakket heeft op dit moment een capaciteit van 73 kWh (exact: 72,6 kWh), maar dat groeit naar 77,4 kWh. In beide gevallen gaat om de bruto-capaciteit. Heel verrassend is de stap trouwens niet, want in Noord-Amerika wordt laatstgenoemde capaciteit nu al geleverd. Wat dit precies gaat opleveren aan WLTP-actieradius weten we nog niet, maar dat het meer zal zijn dan de 481 km die nu in het gunstigste geval wordt opgegeven, ligt voor de hand. Bovendien kan de batterij straks worden voorbereid, in de vorm van koeling of verwarming, voor snelladen. Dat moet het laadproces nog verder versnellen.

Digitale spiegels

Daarnaast is de Hyundai Ioniq 5 straks optioneel verkrijgbaar met digitale binnen- én buitenspiegels, zoals we die kennen van de Audi E-tron, Lexus ES en Honda E. Camera’s in plaats van spiegels dus, met alle gevolgen voor uiterlijk en luchtweerstand van dien. Smart Frequency Dampers, zoals Hyundai de schokdempers noemt, moeten het comfort verder verhogen. Daarnaast zijn er nog wat kleinere uitrustingsverschillen. Zo is het straks mogelijk om de zwarte wielkast- en bumperranden van de eenvoudige uitvoeringen te combineren met de full-ledverlichting van de duurdere varianten. De aangepaste Hyundai Ioniq 5 komt in de tweede helft van het jaar op de markt, meer details volgen ongetwijfeld in de aanloop naar dat moment.