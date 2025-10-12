In de scheepsbouw is een ‘geveegde kont’ een achterzijde die geleidelijk het water verlaat. Dat zou een schip efficiënter door het water laten snijden, een trucje dat de nieuwe Hyundai Ioniq 3 op de lucht lijkt los te laten met een soortgelijke achterzijde.

Laat het maar aan Hyundai en zustermerk Kia over om met opvallende ontwerpen te komen. De twee Koreaanse merken behoren tot hetzelfde concern, maar krijgen, gezien dat gegeven, opvallend veel ruimte om ieder een eigen koers te varen. Modellen staan designtechnisch volledig op zichzelf en zijn vaak ook technisch niet helemaal identiek, met bijvoorbeeld een net even afwijkende wielbasis of een andere accucapaciteit voor EV’s. Andere grote autoconcerns vinden dat soort ogenschijnlijk onbelangrijke verschillen doorgaans veel te duur, maar in Zuid-Korea geloven ze kennelijk dat dit onderscheid belangrijk is om voor beide merken bestaansrecht te garanderen. Ook binnen de beide merken is aan variatie geen gebrek. Kia en Hyundai hebben weliswaar ieder een herkenbare designtaal met terugkerende elementen, maar met name bij Hyundai betekent dat zeker niet dat alle modellen op elkaar lijken. Het is zeker te zien dat de Ioniq 6 familie is van de Ioniq 5, maar toch zijn de twee ook totaal anders.

Prius

Alle genoemde zaken worden binnenkort onderstreept door alweer een nieuw elektrisch model uit de Koreaanse stal, de Hyundai Ioniq 3. Dat is kort door de bocht Hyundais evenknie van de razend populaire Kia EV3, maar behalve technisch wordt zeker ook visueel alles anders. Met de Concept Three liet Hyundai al zien waar het merk aan denkt, terwijl spionagebeelden duidelijk maken dat die concept-car al een goed beeld geeft van wat komen gaat. De Ioniq 3 krijgt een vorm die doet denken aan bepaalde generaties van de Toyota Prius, maar dan in een hogere en vooral hippere vorm.

De auto krijgt een opmerkelijk hoge achterzijde met een in tweeën gesplitste achterruit, een schuin afgesneden daklijn en een sterk oplopende schouderlijn. De opvallende basisvorm wordt aangevuld met de ‘pixelverlichting’ die het familiegezicht bepaalt, hoog in de kont geïntegreerde achterlichten en een gelaagd front. Het resultaat is een vorm die uit duizenden herkenbaar zal zijn, al zijn er wellicht wat overeenkomsten met de GV60 van Hyundais luxemerk Genesis. Die is echter wel flink groter, want de Ioniq 3 houdt het naar verwachting bij een wagenlengte van zo’n 4,30 meter. Dat plaatst hem vol in de klasse van de EV3 en dat maakt hem voor Nederland eigenlijk per definitie interessant, want dit is waar de aantallen momenteel worden gemaakt.

Oppermachtig

Dat levert mogelijk wel een probleem op voor Hyundai, want de elektrische Kona is er ook nog en die is ongeveer even groot. Kia heeft echter laten zien dat dit geen nadelige gevolgen hoeft te hebben. Dat merk had met de Niro en de EV3 immers dezelfde 'uitdaging', maar de oppermachtige EV3 kan voorlopig niet voorkomen dat de Niro alsnog op nummer drie eindigt. De twee auto’s spreken volgens Kia simpelweg een andere doelgroep aan, wat Hyundai ongetwijfeld ook hoopt te bereiken. Puur op basis van elektrische prestaties zal de voorwielaangedreven Ioniq 3 trouwens wel de vloer aanvegen met de Kona, want in tegenstelling tot die auto is de Ioniq een puur elektrisch model op het E-GMP-platform. Reken op accupakketten van grofweg 60 of ongeveer 80 kWh, 204 pk sterke elektromotoren, een elektrische actieradius van tussen de (ongeveer) 440 tot dik 500 kilometer. Inderdaad: volledig vergelijkbaar met wat de Kia EV3 nu al in huis heeft. Het snellaadvermogen zal met 100 tot 130 kW ook vergelijkbaar zijn, terwijl ook de Ioniq 3 vehicle-to-load-technologie krijgt. De Hyundai Ioniq 3 wordt het vierde model in de Ioniq-reeks na de Ioniq 5, Ioniq 6 en Ioniq 9 en komt al volgend jaar. Dat is lekker vlot, maar toch geen moment te vroeg: zowel bij Kia als bij de externe concurrentie wordt de ene na de andere EV gelanceerd.