Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Hyundai Inster Pulse Advanced
Hyundai Inster Pulse AdvancedHyundai Inster Pulse AdvancedHyundai Inster Pulse AdvancedHyundai Inster Pulse AdvancedHyundai Inster Pulse Advanced
 
Nieuws

Hyundai Inster krijgt gelimiteerd tussenmaatje

Goed vol

Lars Krijgsman
2

Hyundai introduceert een nieuwe uitvoering van de kleine Inster. De elektrische Hyundai Inster is er vanaf nu als Pulse Advance, maar een normale variant is het niet.

De Hyundai Inster was en is er met twee formaten accu's. De kleinste is 42 kWh groot, terwijl er een 49 kWh exemplaar in de bodem van de Long Range-uitvoeringen zit. De Inster Long Range is met 115 pk ook krachtiger dan de versies met kleinere accu (97 pk). De Hyundai Inster met de kleinste accu was er tot op heden enkel in instapuitvoering E-Motion. Daar komt nu een riant uitgeruste variant boven: de Pulse Advanced. Die is echter maar tijdelijk leverbaar. Er komen 450 exemplaren van naar Nederland.

De Hyundai Inster Pulse Advanced kost €26.995 en is daarmee €2.500 duurder dan de goedkoopste Inster (€24.495). Hij heeft de standaarduitrusting van de Pulse die is voorbehouden aan de Inster met grotere accu, aangevuld met extraatjes. Bovenop de uitrusting van de Pulse krijg je 17-inch lichtmetalen wielen, een schuif/kanteldak, stoelverwarming voorin en een verwarmbaar stuurwiel. De uitrusting die het Pulse-deel van het verhaal extra biedt ten opzichte van de E-Motion is ook al niet mals.

Hyundai Inster Pulse Advanced

Leuk weetje: de Inster Pulse Advanced is als enige Inster zonder meerprijs leverbaar met dit Newtro Beige-interieur.

2 Bekijk reacties

Gerelateerde forum topics

Hyundai Hyundai Inster Elektrische Auto

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (2)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.

Ontdek deze occasions: Heb je ze al gezien?
Hyundai Inster 49 kWh E-Motion MY27 | NIEUW TE BESTELLEN

Hyundai Inster

49 kWh E-Motion MY27 | NIEUW TE BESTELLEN

  • 2026
  • 15 km
  • Elektrisch
  • 85kW/116pk

Automatisch

Online sinds 1 dag
Content Autogroep Hyundai Tilburg
€ 27.280
Hyundai Inster 42 kWh 5-zits E-Motion MY27 | NIEUW TE BESTELLEN

Hyundai Inster

42 kWh 5-zits E-Motion MY27 | NIEUW TE BESTELLEN

  • 2026
  • 15 km
  • Elektrisch
  • 71kW/97pk

Automatisch

Online sinds 1 dag
Content Autogroep Hyundai Tilburg
€ 25.980
Hyundai Inster 42 kWh E-Motion MY27 | NIEUW TE BESTELLEN

Hyundai Inster

42 kWh E-Motion MY27 | NIEUW TE BESTELLEN

  • 2026
  • 15 km
  • Elektrisch
  • 71kW/97pk

Automatisch

Online sinds 1 dag
Content Autogroep Hyundai Tilburg
€ 25.580
Hyundai Inster 49 kWh Evolve Sky Winter & Tech MY27 | NIEUW TE BESTELLEN

Hyundai Inster

49 kWh Evolve Sky Winter & Tech MY27 | NIEUW TE BESTELLEN

  • 2026
  • 15 km
  • Elektrisch
  • 85kW/116pk

Automatisch

Online sinds 1 dag
Content Autogroep Hyundai Tilburg
€ 33.080
Hyundai Inster 49 kWh Evolve Winter & Tech MY26 | Snel Leverbaar

Hyundai Inster

49 kWh Evolve Winter & Tech MY26 | Snel Leverbaar

  • 2026
  • 15 km
  • Elektrisch
  • 85kW/116pk

Automatisch

Online sinds 1 dag
Content Autogroep Hyundai Tilburg
€ 31.380
Hyundai Inster 49 kWh Pulse Winter MY26 | Snel Leverbaar

Hyundai Inster

49 kWh Pulse Winter MY26 | Snel Leverbaar

  • 2026
  • 15 km
  • Elektrisch
  • 85kW/116pk

Automatisch

Online sinds 1 dag
Content Autogroep Hyundai Tilburg
€ 29.380

PRIVATE LEASE Hyundai Inster

INFO

Lees ook

Nieuws
Hyundai Inster Pulse Advanced

Hyundai levert het allermooiste Inster-interieur nu voor veel minder geld

Praktijkervaring
hyundai inster

Praktijkervaring Hyundai Inster: Wat vinden gebruikers van hun compacte elektrische Hyundai?

Hyundai Inster in Berlijn

Met de Hyundai Inster in één dag op en neer naar Berlijn met winterse kou als extra uitdaging

Duurtest
Hyundai Inster Daihatsu Move Custom kei-car

De Hyundai Inster is net een kei-car, blijkt naast deze Daihatsu Move Custom

Overall winnaar eindejaarsprijzen

AutoWeek 2025: 'Dit is de overall winnaar van de eindejaarsprijzen'