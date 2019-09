Hyundai i30 N Project C gepresenteerd

Hyundai schuift tijdens de IAA van Frankfurt een extra sportieve versie van de van nature al niet malse i30 N naar voren. De nieuwkomer heet i30 N Project C en komt in een oplage van slechts 600 stuks beschikbaar.

De i30 N Project C is een lichtere, lagere en over de gehele linie sportiever ingestelde versie van de i30 N. De auto legt 50 kilo minder in de schaal en ligt 6 millimeter dichter tegen het asfalt dan het standaardexemplaar. Daarnaast staat de auto op speciale 19 inch grote lichtgewicht wielen van OZ Racing, exemplaren die het gewicht van de auto met 22 kilo hebben teruggebracht. Het wagengewicht ligt op 1.395 kilo.

De gewichtsreductie is mede tot stand gekomen door de toepassing van met koolstofvezel versterkte kunststof. Het materiaal wordt gebruikt voor de voorspoiler, de diffuser, de motorkap en de zijskirts. Het bumperwerk rondom is net even anders van vorm dan dat van de reguliere i30 N. De cW-waarde is met 0,32 overigens identiek aan die van die versie. Hyundai belooft dat de auto strakker stuurt, onder andere doordat het zwaartepunt iets lager ligt dan bij de i30 N waarop de auto is gebaseerd. Volgens Hyundai staat de letter 'C' in de modelnaam dan ook voor 'Centre of gravity'. Verder heeft de i30 N Project C een aangepast onderstel met onder meer aangepaste dempers en kortere veren. Daarnaast zijn de rijmodi Sport en N aangepast voor de Project C.

Binnenin monteert Hyundai lichtgewicht kuipstoelen van Sabelt. Verder passen de Koreanen een overdaad aan alcantara toe. We vinden het materiaal op het stuurwiel, rond de versnellingshendel en bij de handrem. De pookknop zelf is gemaakt van geborsteld aluminium. De gordels zijn net als de remklauwen in de kleur Deep orange uitgevoerd, een kleur die ook terugkeert op de stiksels in de kuipstoelen en op de schakelflippers.

De 2.0 T-GDi die in de i30 N Project C ligt, is een motor die we kennen van de i30 N met Performance Pack. Dat betekent dat de 2.0 ook in deze speciale uitvoering 275 pk en tot 378 Nm koppel levert. In 6 tellen schiet de hothatch naar een snelheid van 100 km/h, 0,1 seconde rapper dan het origineel. De topsnelheid ligt op 250 km/h. Er komen slechts 600 exemplaren van beschikbaar. Informatie voor de Nederlandse markt volgt spoedig.