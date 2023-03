Hyundai i30 Fastback met stille trom vertrokken

De Hyundai i30 Fastback was het laatste lid van de i30-familie dat Hyundai introduceerde en is de eerste die is weggestreept. Althans, in Nederland.

De vorige generatie van de i30 die Hyundai in 2011 presenteerde, was er als vijfdeurs hatchback, als stationwagon én als driedeurs hatchback. De huidige generatie Hyundai i30 die in 2016 zijn debuut beleefde in Frankfurt, moest het zonder driedeursversie doen. Toch kreeg de i30 een derde carrosserievariant. De vijfdeurs hatchback kreeg begin 2017 gezelschap van de i30 Wagon en later dat jaar kwam de Hyundai i30 Fastback om de hoek kijken. Met die 'liftback met een sterk aflopende daklijn' had Hyundai een voor de i30 compleet nieuwe variant te pakken. Opvallend; Kia introduceerde voor de huidige generatie van zijn zustermodel van de i30 - de Ceed - ook een dynamischer gelijnde carrosserievariant: de Proceed. De Kia Proceed kun je in Nederland nog bestellen, maar het doek voor de Hyundai i30 Fastback is inmiddels gevallen.

Sterker nog, Hyundai levert de i30 Fastback al sinds midden 2022 niet meer in Nederland. De Nederlandse importeur heeft de i30 Fastback stilzwijgend van de markt gehaald. Waarom? Om de eenvoudige reden dat er niet genoeg exemplaren van werden verkocht. Van de 763 Hyundai's i30 die in 2022 werden geregistreerd, waren er volgens de Nederlandse importeur slechts enkelen een i30 Fastback. Hyundai zegt tegen AutoWeek dat het het aanbod heeft aangepast "[...] omdat het de focus vooral legt op modellen die qua CO2-uitstoot laag zitten en goed verkocht worden." Dat laatste was dus niet meer het geval.

De Hyundai i30-familie werd in 2020 gefacelift en ook de i30 Fastback profiteerde toen van een reeks optische en technische aanpassingen. In zijn laatste Nederlandse levensfase was de i30 Fastback nog enkel leverbaar met een 160 pk sterke mild-hybride 1.5 T-GDI benzinemotor. De vijfdeurs hatchback en i30 Wagon zijn daarnaast ook met een mild-hybride 1.0 T-GDI leverbaar. Net als de i30 Hatchback was ook de i30 Fastback als sportieve N-versie te leverbaar. De i30 N Hatchback was er met 250 pk en met 275 pk, de i30 N Fastback kwam alleen in 275 pk sterke vorm naar ons land.

De Hyundai i30 is inmiddels ruim zes jaar oud en het lijkt er niet op dat de huidige generatie nog jaren mee moet. Na het verdwijnen van de actuele i30 is het niet gedaan met de i30-reeks. Onlangs gaf Michael Cole - hoofd van Hyundai Motor Europe - aan dat auto's als de i10, i20 en i30 gewoon een nieuwe generatie tegemoet kunnen zien.