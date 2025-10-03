Hyundai zag zich vorig jaar genoodzaakt het vermogen van de i20 met 1.2 MPI-instapmotor omlaag te schroeven van 84 naar 79 pk. Dat was het gevolg van het optimaliseren van de benzinemotor om aan nieuwe emissienormen te kunnen voldoen. De instap-i20 met deze benzinemotor had een vanafprijs van zo'n €24.500. De basismotorisering is nu uit het gamma geschrapt. Daar komt nog eens bij dat de enige resterende motorversie wordt aangepast én flink duurder wordt.

Het schrappen van de atmosferische 1.2 MPI is het gevolg van een nieuwe emissienorm waarin de Hyundai i20 moet voldoen: Euro-6e-bis. Als gevolg daarvan heeft Hyundai nu het vermogen van de enige andere motorversie terug moeten schroeven. Ook lijkt het mild-hybride-deel van de aandrijflijn te zijn geschrapt. De 1.0 T-GDI had 100 pk en 171 Nm, maar brengt vanaf nu 90 Nm en hetzelfde koppel op de been. Dat heeft onder meer gevolgen voor de snelheid. De acceleratietijd van 0-100 km/h neemt toe van 10,4 tellen tot 11,5 seconden. Daar zal vast niemand wakker van liggen. Minder prettig is wat er met de prijs van de Hyundai i20 gebeurt.

De prijzen van de Hyundai i20 met 1.0 T-GDI gaan namelijk omhoog. De Comfort- en Premium-uitvoeringen worden €1.800 duurder. Om de pijn enigszins te verzachten, introduceert Hyundai een nieuwe instapuitvoering voor de i20 met 1.0 T-GDI: de E-Motion. De komst van die versie levert de i20 een nieuwe vanafprijs op van €27.995. Als Hyundai die variant niet aan de onderkant van het gamma had toegevoegd, zou de minst dure i20 €28.895 gekost hebben. De Hyundai i20 heeft weer een ronde overleefd en is er nog, om het verhaal maar positief te eindigen.

Prijzen Hyundai i20 - Oktober 2025