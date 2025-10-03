Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Hyundai i20: minder vermogen en helaas ook tot bijna €3.000 duurder

Basismotor verdwijnt én geen mild-hybride meer

16
Hyundai i20
Lars Krijgsman

De Hyundai i20 is door de homologatiemolen gegaan. De compacte hatchback voldoet aan de meest recente emissienorm en mag dus blijven. Helaas heeft dat wel gevolgen voor het vermogen én de prijs.

Hyundai zag zich vorig jaar genoodzaakt het vermogen van de i20 met 1.2 MPI-instapmotor omlaag te schroeven van 84 naar 79 pk. Dat was het gevolg van het optimaliseren van de benzinemotor om aan nieuwe emissienormen te kunnen voldoen. De instap-i20 met deze benzinemotor had een vanafprijs van zo'n €24.500. De basismotorisering is nu uit het gamma geschrapt. Daar komt nog eens bij dat de enige resterende motorversie wordt aangepast én flink duurder wordt.

Het schrappen van de atmosferische 1.2 MPI is het gevolg van een nieuwe emissienorm waarin de Hyundai i20 moet voldoen: Euro-6e-bis. Als gevolg daarvan heeft Hyundai nu het vermogen van de enige andere motorversie terug moeten schroeven. Ook lijkt het mild-hybride-deel van de aandrijflijn te zijn geschrapt. De 1.0 T-GDI had 100 pk en 171 Nm, maar brengt vanaf nu 90 Nm en hetzelfde koppel op de been. Dat heeft onder meer gevolgen voor de snelheid. De acceleratietijd van 0-100 km/h neemt toe van 10,4 tellen tot 11,5 seconden. Daar zal vast niemand wakker van liggen. Minder prettig is wat er met de prijs van de Hyundai i20 gebeurt.

De prijzen van de Hyundai i20 met 1.0 T-GDI gaan namelijk omhoog. De Comfort- en Premium-uitvoeringen worden €1.800 duurder. Om de pijn enigszins te verzachten, introduceert Hyundai een nieuwe instapuitvoering voor de i20 met 1.0 T-GDI: de E-Motion. De komst van die versie levert de i20 een nieuwe vanafprijs op van €27.995. Als Hyundai die variant niet aan de onderkant van het gamma had toegevoegd, zou de minst dure i20 €28.895 gekost hebben. De Hyundai i20 heeft weer een ronde overleefd en is er nog, om het verhaal maar positief te eindigen.

Prijzen Hyundai i20 - Oktober 2025

MotorVermogenTransmissieUitvoeringVanafprijs
1.0 T-GDI90 pk - 171 NmHandbak, 6 versnellingenE-Motion€27.995
1.0 T-GDI90 pk - 171 NmHandbak, 6 versnellingenComfort€28.895
1.0 T-GDI90 pk - 171 NmHandbak, 6 versnellingenPremium€32.895
1.0 T-GDI90 pk - 171 NmAutomaat (DCT), 7 versn.Comfort€31.995
1.0 T-GDI90 pk - 171 NmAutomaat (DCT), 7 versn.Premium€34.995
16 Bekijk reacties
Hyundai Hyundai i20

PRIVATE LEASE Hyundai i20

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Hyundai i20 1.6 N Performance 204 PK Clima Stoelvw CAM

Hyundai i20 1.6 N Performance 204 PK Clima Stoelvw CAM

  • 2022
  • 23.691 km
€ 31.450
Hyundai i20 1.0 T-GDI Go! 2016 / Navi / Camera / NAP / Bt / Led / Apk

Hyundai i20 1.0 T-GDI Go! 2016 / Navi / Camera / NAP / Bt / Led / Apk

  • 2016
  • 169.356 km
€ 6.895
Hyundai i20 1.0 T-GDI Comfort | Climate control | Navi | PDC

Hyundai i20 1.0 T-GDI Comfort | Climate control | Navi | PDC

  • 2019
  • 93.583 km
€ 13.950

Lees ook

Hyundai i20N

Hyundai i20 N (2022) - Op de rollenbank

Nieuws
Hyundai i20

Hyundai i20: minder vermogen, meer uitrusting

Op Zoek Naar
Daihatsu Charade occasion (Toyota Yaris)

Een als Yaris vermomde Daihatsu en nog twee degelijke occasions die je voor €6.500 koopt

Praktijkervaring
Hyundai i20

Praktijkervaring Hyundai i20, de populairste Koreaanse B-segmenter?

Nieuws
Hyundai i20 back to basics

Hyundai i20 (2023) – Back to Basics

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (16)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.