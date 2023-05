Hyundai i20 krijgt subtiele opfrisser

De in februari 2020 gepresenteerde huidige Hyundai i20 is - zeker vergeleken met zijn voorganger - een opvallende verschijning. De meest extravagant gelijnde Hyundai is het zeker niet, maar hij steekt vooral met zijn eigenwijze achterste lekker af tegen 'veiliger' gelijnde concurrenten als de Volkswagen Polo en Ford Fiesta. Het moet natuurlijk wel je smaak zijn en vooralsnog blijkt uit de Nederlandse verkoopcijfers niet dat 'we' ermee weglopen. De i20 doet het niet per se slecht, maar hij haalt het niet bij zijn voorgangers. Vorig jaar verlieten er 2.060 stuks de showroom, mogelijk zijn dat er dit jaar ietsje meer en wie weet kan de facelift daaraan bijdragen.

De facelift brengt in elk geval geen al te grote koerswijziging voor de i20. De grootste vernieuwing zit in de neus. Daar monteert Hyundai onder meer een andere voorbumper met wat grotere zwarte sierelementen op. Verder krijgt de i20 een nieuwe grille zonder het Hyundai-logo erin. Het (overigens nieuwe) embleem zit nu boven de grille en is groter. Opvallend: op de plek waar voorheen het beeldmerk zat, is nog een zwart vlak te zien in de grille. Wie had gehoopt op een complete restyling van de achterkant komt bedrogen uit. Een nieuwe achterbumper met een groter en hoekiger zwart element erin is de opvallendste verandering. In het interieur blijft het voornamelijk bij het oude, al is nu onder meer een usb-c-laadpoort standaard en zijn navigatiekaarten via OTA-updates actueel te houden.

Op technisch gebied is het eveneens een feest van herkenning. Opnieuw begint het motorenaanbod bij de atmosferische 1.2 MPI van 84 pk, gevolgd door de vaker gekozen 100 pk sterke 1.0 T-GDI met 48 volt mild-hybridetechniek. De sterkere krachtbron van 120 pk is eveneens gebleven. Schakelen gaat bij de mild-hybride i20 met een handgeschakelde iMT-zesbak of een zeventraps automaat, met de 1.2 MPI heb je een handbak met vijf versnellingen. Prijzen van de vernieuwde Hyundai i20 volgen in aanloop naar de marktintroductie, die naar verwachting eind dit jaar plaatsvindt.