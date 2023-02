Hyundai i10 vernieuwd: vooral meer uitrusting

Het segment waarin de Hyundai i10 opereert, dunt met het jaar uit. Toyota kwam met de Aygo X, maar Peugeot en Citroën zagen geen heil meer in opvolgers voor de 108 en C1. Onlangs werd ook bekend dat de Volkswagen Up spoedig afzwaait en ook de Mitsubishi Space Star lijkt geen lang leven meer beschoren. Vooralsnog houden Kia en Hyundai met achtereenvolgens de Picanto en i10 wél vast aan het kleinste segment van de automarkt, maar het zal nog moeten blijken hoe de toekomst van dat kleine tweetal er uit gaat zien. De huidige generatie van de Hyundai i10 werd in 2019 gepresenteerd tijdens de IAA en krijgt nu een facelift.

De Hyundai i10 wordt op uiterlijk vlak bepaald niet hardhandig aangepakt en dus is de i10 direct als zodanig herkenbaar. De led-dagrijverlichting van de Hyundai i10 zonder N-aankleding was voorheen in een ronde behuizing ondergebracht in de grille. Na de facelift is de ronde behuizing naar de prullenmand verwezen en zijn de zeven kleine ledmodules vervangen door vier grotere exemplaren. Hyundai geeft de i10 een grille met een ander patroon en vult ook de koelopening onderin de voorbumper anders in. De verticale lamellen zijn verdwenen en voortaal zien we er nog enkel horizontale exemplaren. De optische wijzigingen aan de achterzijde lijken zich te beperken tot de komst van achterlichten met een gewijzigde lichtsignatuur. Net als voorheen is de Hyundai i10 er ook weer als sportiever uitgedoste N-Line. Die behoudt zijn eigen led-dagrijverlichting die uit verticale streepjes bestaat en krijgt nieuwe 16-inch lichtmetalen wielen.

Ook in het interieur zijn er wijzigingen. Zo is er nieuwe blauwe sfeerverlichting voorin en Hyundai biedt een nieuw Purple Package aan dat onder meer stoelen met paarse strepen en paarse details rond de ventilatieroosters naar de i10's brengt. De i10 N Line is ook vanbinnen sportiever aangekleed dan de versies zonder N-opsmuk. In alle i10's is een 4,2 inch LCD-display standaard en ook brengt Hyundai USB-C-poorten naar het binnenste van de i10. Een infotainmentscherm met 8-inch display, draadloze Apple Carplay- en Android Auto-connectiviteit en onder meer een inductielader zijn ook van de partij. De lijst met standaard veiligheidssystemen omvat onder meer een uitgebreidere variant van Forward Collision-Avoidance Assist, Lane Following Assist en Rear Accupant Alert. Elektrisch inklapbare zijspiegels? Van de partij.

Uitgebreide informatie houdt Hyundai nog even onder de pet, maar we nemen aan dat de bekende turboloze 1.0 en de 1.0 T-GDI terugkeren. Na de Mitsubishi Space Star is de Hyundai i10 de goedkoopste nieuwe personenauto van Nederland. Mogelijk wordt de Hyundai i10 na z'n facelift iets duurder, wat de prijstechnische afstand tussen de i10 en de Space Star mogelijk vergroot.

Leuk weetje: onlangs voerde Hyundai in India een facelift door op de Grand i10 en op de sedanbroer daarvan: de Aura. De Grand i10 ziet er net even anders uit dan 'onze' Hyundai i10 en is ook net even groter.