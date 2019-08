Hyundai i10 komt naar de IAA

Schetsen! We zijn er dol op in aanloop naar de onthulling van een geheel nieuwe auto. Deze keer komt Hyundai aankloppen met schetsen van zijn geheel nieuwe i10. Die gaan we sneller ontmoeten dat we in eerste instantie dachten.

De derde generatie van de compacte Aziaat debuteert namelijk op de IAA in Frankfurt. De schetsen laten een stoer klein boodschappenautootje zien. Zoals wel vaker bij schetsen wordt het één en ander natuurlijk wat extra aangezet, neem bijvoorbeeld de gigantische wielen, maar de nieuwe vorm van de i10 met duidelijke hoeken en vouwen belooft veel goeds. De C-stijlen zouden in een X-vorm zijn getekend. Hyundai meldt trots dat de nieuwe i10 in Europa is ontworpen en ontwikkeld. Tevens gaat de kleine doerak het levenslicht op ons continent zien. Of daar de huidige Turkse fabriek in İzmit mee wordt bedoeld, is nog niet duidelijk.

Hyundai maakt verder nog niet heel veel bekend over de nieuwe i10. Wel wordt duidelijk dat we kunnen rekenen op Apple Carplay, Android Auto, draadloze smartphoneladers en een achteruitrijcamera. Wat van dit al standaard wordt, is echter weer niet bekend. Op het gebied van veiligheid monteert Hyundai in ieder geval de Forward Collision-Avoidance Assist en Lane Keep Assist System.

Over een maand trekt Hyundai het doek van de i10 in de grote Duitse stad.