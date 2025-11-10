Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Hyundai i10 Comfort Limited: instapversie met een beetje meer

Vanaf €22.495

Hyundai i10 Comfort
Lars Krijgsman

De Hyundai i10 krijgt een nieuwe speciale uitvoering die nipt meer biedt dan de basisversie. Hij heet voluit Hyundai i10 Comfort Limited en kost een dikke €22.500.

De Hyundai i10 is er in diverse uitvoeringen. Het i10-feest begint in Nederland bij de Comfort-uitvoering waar je minimaal €21.495 voor betaalt. Daarboven staat de Comfort Smart die €22.495 kost. Voor wie ook die uitvoering niet genoeg spullen biedt, zijn er nog de Premium- en N Line-uitvoeringen. De Hyundai i10 krijgt er nu tijdelijk een nieuwe uitvoering bij: de Comfort Limited.

De Hyundai i10 Comfort Limited is gebaseerd op instapuitvoering Comfort. Hij onderscheidt zich volgens Hyundai middels zijn zwartgespoten grille in de voorbumper, een normaal optionele mica-lak en volwaardige reservewiel van de reguliere Comfort-uitvoering. Ook standaard - net als in de reguliere Comfort - is een infotainmentsysteem met navigatie en 8-inch display. Ook krijg je elektrisch verstelbare én verwarmbare buitenspiegels, parkeersensoren achter en een achteruitrijcamera. Losse opties zijn op deze variant niet verkrijgbaar en de tijdelijke uitvoering is er enkel al vierzitter.

De vanafprijs van de Hyundai i10 Comfort Limited bedraagt €22.690. Uiteraard heeft de i10 dan de bekende 63 pk sterke 1.0 driecilinder benzinemotor en een handbak. Liever een automaat? Kan ook, al moet je dan €24.190 meebrengen naar de Hyundani-dealer.

Plaats een reactie
Hyundai Hyundai i10

PRIVATE LEASE Hyundai i10

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Hyundai i10 EDITION CARPLAY RIJKLAAR

Hyundai i10 EDITION CARPLAY RIJKLAAR

  • 2022
  • 41.622 km
€ 14.385
Hyundai i10 1.0 EDITION CARPLAY RIJKLAAR

Hyundai i10 1.0 EDITION CARPLAY RIJKLAAR

  • 2021
  • 17.253 km
€ 14.385
Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Radio/CD Airco Cruise Control 5DRS

Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Radio/CD Airco Cruise Control 5DRS

  • 2015
  • 150.203 km
€ 6.450

Lees ook

Nieuws
Hyundai i10 Back to Basics

De goedkoopste Hyundai i10 is minder ‘basic’ dan Hyundai denkt – Back to Basics

Achtergrond
Hyundai i10

Top 20-auto’s uitgelicht: Hyundai i10

Hyundai i10

Hyundai i10 1.25i – 2008 – 317.425 km – Klokje rond

Nieuws
Hyundai i10 Facelift 2023

Hyundai i10: vanafprijs omhoog, vermogen omlaag, maar wel meer uitrusting

Op Zoek Naar
Toyota Aygo occasion

Opnieuw zoeken we voor €3.000 een beginnersauto, maar nu een verstandige

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (0)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.