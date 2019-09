Hyundai HB20-familie is compleet

AutoWeek kijkt verder dan de Europese grenzen en dus volgen we de onthulling van de nieuwe Hyundai HB20-familie op de voet. De HB20-reeks is namelijk helemaal vernieuwd en is daarnaast relevanter dan je zou denken.

Onlangs bracht Chevrolet een volledig nieuwe Onix op de markt, een compacte hatchback die direct een sedanbroer kreeg. Die laatste gaat overigens voortaan als Onix Plus en niet meer als Prisma door het leven. Chevrolet's Onix is in Europa en zeker in Nederland een compleet onbekend model, maar voor Chevrolet is het tweetal zeer belangrijk. Van de 434.364 auto's die Chevrolet vorig jaar in Brazilië verkocht, waren er maar liefst een ruime 210.000 een Onix. Daarmee is het de populairste auto van het Zuid-Amerikaanse land. Plek twee is voor de HB20-familie van Hyundai, met een ruime 105.000 verkochte exemplaren dus ook een zeer belangrijke modelfamilie voor zijn fabrikant. Die HB20-familie is nu vernieuwd en de laatste toevoeging aan de line-up is de nieuwe HB20X.

Je moet de HB20 dan ook zien als een directe tegenhanger van de Chevrolet Onix. De HB20S - de sedanversie van de HB20 - is op zijn beurt een rivaal van de Onix Plus. Net als voorheen is er weer een HB20X, een ruig aangeklede en hoog op de poten staande variant van de HB20 (hatchback). Die auto kunnen we nu voor het eerst zien én Hyundai heeft een pakket informatie over de nieuwkomers vrijgegeven. Onderhuids staan de auto op een gemoderniseerde en verlengde versie van het PB-platform van de vorige HB20's. Géén modern GB-platform dus zoals dat onder auto's als de Hyundai i20 en Kia Rio zit dus.

Formaten

De reguliere HB20 is de conventionele hatchbackversie van het drietal, al is zijn koets met meer fantasie getekend dan die van z'n voorganger. De auto meet 3,94 meter in de lengte en is 1,72 meter breed. De afstand tussen de wielen bedraagt net als bij zijn broertjes 2,53 meter en dat is 3 centimeter meer dan voorheen. De sedan is dankzij zijn uitstekende kont en dus grotere overhang achter met een lengte van 4,26 meter nog een stuk langer dan de HB20. De HB20X is zo'n drie centimeter langer dan zijn brave hatchbackbroer, maar dat verschil in centimeters wordt puur veroorzaakt door het afwijkende en stoerder ogende bumperwerk.

De HB20S vertoont i30 Fastback-achtige invloeden en is net als zijn hatchbackbroers stukken gelikter gelijnd dan het uitgaande model. Ook het interieur maakt een behoorlijke stap. Het ontwerp van het binnenste valt in ieder geval niet uit de toon in de Hyundai-showrooms. De HB20 en HB20X slokken ieder 300 liter bagageruimte op. De HB20S, de sedan, schopt het tot 475 liter. Optioneel rust Hyundai zijn nieuwkomers uit met zaken als een 8-inch display dat bij een infotainmentsysteem hoort dat met Apple CarPlay en Android Auto overweg kan en ook wordt de lijst met veiligheidsssytemen danig uitgebreid. Zo is de auto voor het eerst leverbaar met een noodremsysteem en zaken als vier airbags tractie- en stabiliteitscontrole zijn op nagenoeg alle smaken standaard. Zaken als lane assist zijn wél optioneel.

Motoren en prijzen

Ook op motorenvlak is er nieuws te melden. Het nieuwe drietal maakt namelijk kennis met de ook hier bekende 120 pk sterke 1.0 T-GDI, een driecilinder die altijd gekoppeld is aan een handgeschakelde zesbak. Verder staan, net als voorheen, een 80 pk sterke turboloze 1.0 en een 130 pk sterke atmosferische 1.6 op de rol. Alle blokken zijn overigens flex-motoren en kunnen dus overweg met zowel benzine als ethanol.

De vanafprijs van de HB20, HB20S en HB20X liggen respectievelijk op omgerekend € 10.375, € 13.030 en € 14.056. De HB20X heeft in alle gevallen de 130 pk sterke 1.6 onder de kap en is - met uitzondering van de basisversie - voorzien van een zestraps automaat. De hatchback is daarmee goedkoper dan grote concurrent Chevrolet Onix, al is de Onix Plus weer voordeliger dan de HB20S (sedan).