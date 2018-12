Hyundai hangt prijskaartje aan vernieuwde Tucson

Dit jaar kreeg naast de i20 ook de huidige Tucson een milde facelift van Hyundai. De auto zelf heeft weinig geheimen voor ons, zijn prijs was echter tot voor kort nog onbekend. Maar Hyundai is met de prijzentang langsgekomen en heeft de cross-over geprijsd.

Instappen in de vernieuwde Tucson kan vanaf € 32.995. Daarvoor monteert Hyundai de 1.6 GDI-benzinemotor met 132 pk onder de motorkap. Als instapper krijgt je een voorwielaangedreven Tucson met handgeschakelde zesbak. Hetzelfde blok is ook met turbo leverbaar, waardoor het vermogen tot 177 pk toeneemt. Voorwielaangedreven met zeventraps DCT-automaat kost de Tucson met die motor € 40.995. Met voorwielaandrijving stijgt de prijs naar € 48.995. Dieselen kan vanaf € 35.995. De 1.6 CRDi heeft standaard een automaat en verdeelt zijn krachten over de voorwielen. Voor de eerste keer verschijnt een mild-hybride dieseluitvoering. De R2.0 CRDi met automaat en 4WD verlaat de showroom vanaf € 56.995.

De instap-Tucson wordt in een i-Drive-jasje gehuld. Standaard zijn voorzieningen als airconditioning, cruisecontrol, een lichtsensor en 16-inch lichtmetaal aanwezig. De full-ledverlichting wordt ook in elke Tucson geleverd. De 1.6 GDI in luxere Comfort-trim kost € 36.995 en kan op een achteruitrijcamera, adaptieve cruisecontrol, navigatie en rondom parkeersensoren bogen. De meest luxe uitvoering is de Premium voor minimaal € 41.995 met de basismotor. Naast een automatische (zelfs handsfree) achterklep kan elke Premium-rijder op keyless deurvergrendeling met startknop en een 360-graden ‘Around View Monitor rekenen. Instappen in de krachtigere 1.6 T-GDI kan vanaf de Comfort-lijn. Diezelfde Comfort-uitvoering in de diesel kost € 1.000 extra.

De vernieuwde Tucson is per direct leverbaar.