Hyundai hangt prijskaartje aan vernieuwde i20

Het is al even geleden dat we de vernieuwde Hyundai i20 ontmoetten, maar vandaag krijgt de compacte hatchback een vanafprijs van de Nederlandse importeur. De i20 is per direct leverbaar.

Instappen in de nieuwe i20 kan vanaf € 16.995. Daarvoor is de i20 in een i-Drive-jasje gehuld. Standaard zijn centrale deurvergrendeling op afstand, audiobediening op het stuurwiel en elektrisch bedienbare ramen en spiegels aanwezig. Een stapje hoger bevindt zich de i-Motion. Deze is standaard voorzien van airconditioning, cruisecontrol en een lichtsensor. Instappen kan vanaf € 18.395. De Comfort (€ 19.695) is standaard voorzien van een 7-inch display met onder andere Apple CarPlay en Android Auto. Een volautomatische airco en parkeersensoren achter zijn tevens standaard aanwezig. De Premium is de topversie vanaf € 21.995. Naast een smartkey en daarbij horende startknop zijn een navigatiesysteem, lichtmetalen 15-inchwielen en parkeersensoren aan de voorkant gegarandeerd.

Na de Indiase versie in februari volgde al snel de Europese variant van de vernieuwde Hyundai i20. Op de tekentafel werd het front licht gewijzigd met een nieuwe grille. Aan de achterkant gingen de ontwerpers rigoureuzer aan de slag: naast nieuwe lampen kreeg de kentekenplaat een nieuwe plek toegewezen op de achterklep. Onder de motorkap verstopt Hyundai één motor voor de Nederlandse markt: de 100 pk sterke 1.0 T-GDI-benzinemotor met handgeschakelde vijfbak of zeventraps automaat. De automaat is op de Comfort- en Premium-uitvoering leverbaar voor € 1.500 extra. Handgeschakeld ligt de top op 188 km/h, met de automatische transmissie ligt die 6 km/h lager.

De vernieuwde Hyundai i20 staat per direct in de configurator en is vanaf nu leverbaar.