Hyundai gaat over op zonne-energie

Met de nieuwe plannen laat Hyundai het toekomstige gebruik van zonnepanelen zien. Het merk ontwikkelt drie verschillende oplaadsystemen die gebruik maken van zonne-energie. De eerste is een siliconen zonnepaneel die op het dak van de auto is bevestigd. Per dag laadt de zon dan van ongeveer 30 tot 60 procent van de batterijen op. Het tweede oplaadsysteem is een semi-transparant schuifdak die tevens als panoramisch schuifdak kan dienstdoen. Als laatste is Hyundai bezig met flexibele zonnecellen in de motorkap of op het dak van een auto om zo optimaal gebruik te kunnen maken van de zon.

Elk oplaadsysteem bestaat uit een zonnepaneel, regulator en batterij. Een zonnepaneel met een vermogen van 100 watt produceert in de volle zon 100 kW per uur. De eerste generatie oplaadsystemen op zonne-energie vinden vanaf vanaf volgend jaar hun weg naar een geselecteerd aantal modellen. Momenteel heeft Hyundai de volledig elektrische Kona en Ionic in het gamma. Dat laatste model is ook als plug-inhybride leverbaar.