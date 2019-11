Hyundai gaat fabriek bouwen in Indonesië

Hyundai heeft samen met de Indonesische overheid handtekeningen gezet onder een document waarmee de twee partijen aangeven dat ze het in grote lijnen eens zijn geworden over de komt van een productiefaciliteit van Hyundai in Indonesië.

De beoogde fabriek komt in Kota Deltamas te liggen, een industrieel gebied waar men als alles doorgaat in de tweede helft van 2021 de eerste steen van de faciliteit ligt. Aanvankelijk mikt Hyundai op een productiecapaciteit van 150.000 auto's per jaar, maar het bedrijf geeft aan dat dat aantal op termijn zal oplopen tot 250.000 stuks. Hyundai geeft aan de komende jaren ruim € 1,4 miljard in de faciliteit te willen steken. De Koreanen willen er niet alleen auto's produceren, maar ook gaan ontwikkelen.

Hyundai spreekt al over plannen er sedans én een compacte SUV en MPV te gaan produceren. Daarnaast onderzoekt Hyundai naar eigen zeggen of het lucratief is om met een speciaal voor de Aziatische markt ontwikkelde EV op de proppen te komen. Mocht voor die elektrische auto een business case zijn, dan zal ook die auto in Indonesië gebouwd gaan worden.

De Indonesische automarkt is met 1,15 miljoen verkochte auto's in 2018 een belangrijke voor Hyundai. Andere Aziatische landen waar Hyundai groei voorziet zijn Thailand, Maleisië, Vietnam en Singapore. Hyundai zegt te verwachten dat de automarkt van deze vijf landen tegen 2026 jaarlijks goed is voor 4,49 miljoen auto's. Hyundai verkoopt momenteel de i10, Kona, Tucson, Santa Fe, H-1, Starex en bedrijfswagen H-100 in Indonesië.