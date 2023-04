Hyundai Exter: nieuwe compacte cross-over

De winstmarges op compacte cross-overs zijn veelal rianter dan die op lagere modellen en dus is het niet gek dat merken hun cross-aanbod maar wat graag uitbreiden. Zo ook Hyundai. Het geeft de eerste schetsen vrij van de Exter, een nieuwe compacte cross-over die in een kaarsrechte streep aan Nederland voorbij rijdt.

Het leveringsgamma van Hyundai is in Nederland behoorlijk uitgebreid, maar de reeks auto's die Hyundai hier aanbiedt zijn slechts een piepklein deel van wat het merk in zijn internationale aanbod heeft. Meer dan eens belichten we op AutoWeek.nl nieuwe of vernieuwde modellen van Hyundai die ver buiten Nederland worden verkocht en ook vandaag hebben we weer zo'n internationale nieuwkomer op de planken staan. Althans, bijna. De Hyundai Exter waar het om gaat is namelijk nog niet gepresenteerd. Wél krijgen we alvast een tekening van de SUV te zien.

De Hyundai Exter is een compacte cross-over die Hyundai in ieder geval in India op de markt brengt. Het Indiase Hyundai-gamma is daarbij een extra blik waard, het wijkt namelijk vrijwel volledig af van het Nederlandse aanbod. Ja, Hyundai verkoopt in India de i20, Tucson, Ioniq 5 en vorige Kona Electric, maar ook de hier onbekende Alcazar, Creta (ix25), Venue, Verna, Grand i10 Nios en de sedanversie daarvan: de Aura. Hoe de nieuwe Hyundai Exter dan wordt gepositioneerd? Als allerkleinste cross-over. Hij nestelt zich dus net een stapje boven de Grand i10 Nios, maar komt dus onder de Venue te staan.

De Hyundai Venue is op een haar na vier meter lang, maar de Exter wordt waarschijnlijk nog een maatje kleiner. Daarmee wordt het waarschijnlijk een regelrechte concurrent voor de zo'n 3,8 meter korte Tata Punch. Uitgebreide technische gegevens hebben we nog niet, maar het ligt voor de hand dat de auto het gros van zijn techniek leent van de genoemde Grand i10 Nios. De kleine cross-over krijgt een vrij hoekige snuit waarin de koplampen een verdieping onder de led-dagrijverlichting zijn geplaatst. Opvallend is de H-vormige signatuur in die led-dagrijunits.

De Hyundai Exter wordt later dit jaar gepresenteerd. Zoals gezegd is de auto vooralsnog alleen voor de Indiase markt bevestigd en dus mist hij - net als de kleine Casper - de boot naar Nederland. Zou jij de Exter als cross-overbroer van de i10 een interessante toevoeging vinden aan het Nederlandse Hyundai-aanbod?