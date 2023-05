Hyundai Exter: cross-over op zakformaat

In Nederland is de op techniek van de i20 gebaseerde Bayon de kleinste hoogpotige van Hyundai. De ene automarkt is de andere niet en dus is het niet verwonderlijk dat de Koreanen elders in de wereld een kleinere compacte cross-overs op de menukaart hebben staan, zoals de kleinere en zo'n 4 meter lange Venue. Binnenkort vuurt Hyundai een kleine hoge stadsrakker op de Indiase markt af die nog een maatje kleiner is: de Exter.

In april schreven we al eens over de Hyundai Exter toen de Indiase tak een eerste gestileerde tekening van het model vrijgaf. Nu heeft Hyundai twee afbeeldingen vrijgegeven waarop de daadwerkelijke auto te zien is, al houden de Koreanen afbeeldingen van de achterzijde en het interieur nog even onder de pet. De Exter is een compacte en relatief 'bonkig' vormgegeven kleine cross-over, met een relatief hoge, hoekige neus met daarin verlichting die over twee verdiepingen is verdeeld. We zien een modelletje met zwarte kunststof aankleding rond de wielkasten, aangezette wielkasten en een op eigenwijze manier ingevulde C-stijl.

Hyundai omschrijft de Exter als een cross-over die symbool staat voor reizen, vrije tijd en outdoor-avonturen. Een kleintje met een hoog lifestyle-gehalte dus. We mikken erop dat de Exter in tegenstelling tot de Bayon niet gebruikmaakt van het K2-platform, maar op de kleinere K1-basis staat waarop onder meer de Kia Picanto en - inderdaad - de Hyundai i10 staan. 'Onze' Hyundai i10 gaat in aangepaste vorm in India overigens door het leven als Grand i10. Die heeft zelfs een sedanbroertje: de ook wel Aura geheten Grand i10 Sedan. Hyundai geeft weg dat de Exter straks leverbaar is met een 1.2 benzinemotor met handgeschakelde vijfbak of een gerobotiseerde handbak én met een 1.2 die behalve benzine ook aardgas lust. Die cng-krachtbron is altijd aan de handbak geknoopt.

De Exter komt niet naar Europa en daarmee rijdt er weer een vrolijke kleine Hyundai - net als eerder de aan de Koreaanse markt voorbehouden Casper - straal aan de Europese en Nederlandse markt voorbij.

Vind jij dat Hyundai de Exter naar Europa zou moeten halen? Waarom wel, of waarom juist niet?